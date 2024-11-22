"Юніт Девелопмент" завершив першочергові протиаварійні роботи в "Охматдиті"

Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

ТОВ "Юніт Девелопмент" завершило першочергові протиаварійні роботи для захисту сучасного лікувально-діагностичного корпусу від зовнішніх впливів у холодну пору року в НДСЛ "Охматдит" (Київ).

Як повідомляє клініка у фейсбуці, роботи виконано за фінансової підтримки благодійного фонду "Таблеточки". Зокрема, встановлено сендвіч-панелі в пошкоджені віконні та дверні прорізи, виконано ізоляцію частини приміщень для захисту будівлі від зовнішніх впливів, демонтаж небезпечної пошкодженої плитки з фасаду, утеплення стін мінеральною ватою, захист інженерних мереж та часткову заміну пошкоджених елементів.

Як зазначається, завдяки виконаним роботам клініка зможе приймати на 15% більше пацієнтів, ніж до її руйнування.

Як повідомлялося, у жовтні за підсумками торгів у системі Prozorro НДСЛ "Охматдит" відібрала підрядником першочергових протиаварійних робіт із захисту будівлі сучасного корпусу ТОВ "Юніт Девелопмент". Очікувана вартість закупівлі становила близько 9,5 млн грн. За підсумками аукціону вартість знизилася до 7,5 млн грн. Платником у зазначеній закупівлі є БФ "Таблеточки".