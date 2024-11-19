Медицина

20:37 19.11.2024

Ухвалений Верховною Радою держбюджет-2025 не передбачає перехід законтрактованих НСЗУ медзакладів на казначейські рахунки

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Ухвалений Верховною Радою держбюджет-2025 не передбачає перехід законтрактованих НСЗУ медзакладів на казначейські рахунки

Проєкт держбюджету на 2025 рік, ухвалений Верховною Радою, не передбачає переходу медзакладів, законтрактованих Національною службою здоров'я України (НСЗУ), які працюють за програмою медгарантій (ПМГ), на казначейські рахунки, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Ми відстояли дві принципові позиції. Перша - виключити з документа вимогу обов'язкового переходу всіх лікарень на небюджетні казначейські рахунки. Друга - інститути Національної академії медичних наук України (НАМНУ) з 1 січня 2025 року почнуть працювати за ПМГ", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

Радуцький нагадав, що держбюджет-2025 передбачає виділення на сферу охорони здоров'я 217 млрд грн, з яких понад 175,5 млрд грн буде спрямовано на фінансування ПМГ, що на 16,8 млрд грн більше, ніж 2024 року.

Для оновлення медзакладів, купівлі сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів заплановано 10,7 млрд грн.

Як повідомлялося, низка експертних і пацієнтських організацій заявляли, що передбачене проєктом держбюджету та ініційоване Мінфіном переведення медзакладів на казначейські рахунки може паралізувати роботу всієї медичної системи України, зупинити або сповільнити проведення платежів. Водночас Мінфін зазначав, що переведення рахунків медзакладів на обслуговування в казначейство не вплине на автономність клінік і не змінить курс медреформи, оскільки кошти за ПМГ перераховуватимуться клінікам на небюджетні рахунки в органах казначейства. За розрахунками Мінфіну, щомісячний залишок коштів, отриманих медзакладами за медпослуги в рамках ПМГ, становив близько 22 млрд грн.

Кабінет Міністрів 12 листопада дозволив медзакладам АМНУ увійти в програму медичних гарантій без реорганізації в державні некомерційні підприємства (ДНП) до 31 грудня 2025 року.

Теги: #бюджет #нсзу

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