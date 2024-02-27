Інвестиції

17:29 27.02.2024

OKKO інвестує 20-22 млн євро в energy storage потужністю 20 МВт

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OKKO інвестує 20-22 млн євро в energy storage потужністю 20 МВт

Група ОККО інвестує 20-22 млн євро в установку зберігання електроенергії (energy storage) потужністю 20 МВт, повідомив її засновник Віталій Антонов.

"Тендери по основному обладнанню вдалося завершити минулого року. Спочатку компанія планує надавати допоміжні послуги енергосистемі України та здійснювати її балансування. Очікуваний термін окупності - 7 років", - написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Антонов нагадав, що в планах групи побудувати energy storage загальною потужністю 40 МВт. "Маємо намір розгорнути ще один проєкт з energy storage, вона мала бути такою ж потужністю, як і перший проєкт - 20 МВт. Поки що ці плани в силі, але все залежатиме від операційних результатів і швидкості ліцензування першої черги", - додав він.

Як повідомлялося, у березні 2023 року СЕО OKKO Василь Даниляк повідомив про плани групи реалізувати проєкти відновлюваної енергетики. У жовтні він уточнив, що ОККО почала купувати промислові сонячні електростанції і планує побудувати energy storage загальною потужністю 40 МВт. Плани роботи компанії в секторі ВДЕ, зокрема інтерес до вітрогенерації, Даниляк пояснив необхідністю диверсифікації бізнесу, оскільки паливний ринок уже не передбачає зростання.

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов. Серед міноритарних акціонерів - Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

 

Теги: #енергетика #okko

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