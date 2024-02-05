Інвестиції

17:56 05.02.2024

ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для України

2 хв читати
ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для України

Єврокомісія (ЄК) оголосила в понеділок про укладення з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) гарантійної угоди щодо підтримки інвестицій для відновлення України.

"У межах угоди Європейський Союз надасть IFC, члену групи Світового банку, до 90 млн євро фінансових гарантій для підтримки інвестицій в Україні в рамках програми IFC Better Futures (BFP)", - повідомляється в спільному комюніке сторін, оприлюдненому в Брюсселі.

Очікується, що приватні інвестиції в межах програми сягнуть понад 500 млн євро за всіма секторами, включно з основною інфраструктурою та виробництвом товарів, сприянням декарбонізації та збереженням засобів для існування, наголошується в документі.

"Ця угода є ще одним прикладом нашої чудової співпраці з IFC у наших зусиллях зі збільшення інвестицій в Україну. Ця гарантія EFSD+ (The European Fund for Sustainable Development Plus) допоможе відновити інфраструктуру країни, підтримати її бізнес-сектор і підвищити стійкість її економіки, підтверджуючи прихильність Європейського Союзу підтримці України в цей час кризи", - прокоментував підписання член ЄК із політики сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї.

Європейський фонд сталого розвитку плюс (EFSD+) є частиною інвестиційної структури Європейського Союзу. Він підтримує державні та приватні інвестиції в країнах-партнерах у всьому світі, надаючи фінансові гарантії, змішане фінансування і технічну допомогу для сприяння інклюзивному економічному розвитку, пояснюють у Брюсселі.

Фінансові гарантії в межах EFSD+ є юридично обов'язковими угодами, відповідно до яких ЄС погоджується виплатити належну суму в разі фінансових втрат, з якими можуть зіткнутися кредитори.

Теги: #ifc #єс #гарантії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 05.02.2024
Угорщина не зніме односторонньої заборони на імпорт українських агротоварів до запровадження загальноєвропейських обмежень

Угорщина не зніме односторонньої заборони на імпорт українських агротоварів до запровадження загальноєвропейських обмежень

15:44 05.02.2024
У ЄС застерігають Ердогана: Путіну довіряти не можна

У ЄС застерігають Ердогана: Путіну довіряти не можна

15:05 05.02.2024
Спецфонд для військових потреб України буде схвалено найближчим часом - Стано

Спецфонд для військових потреб України буде схвалено найближчим часом - Стано

07:33 02.02.2024
Рішення про виділення EUR50 млрд макрофінансової допомоги Україні гарантує стабільність фінансової підтримки Євросоюзом

Рішення про виділення EUR50 млрд макрофінансової допомоги Україні гарантує стабільність фінансової підтримки Євросоюзом

01:45 02.02.2024
Кулеба про фіндопомогу Україні: Це сума, яка говорить сама за себе

Кулеба про фіндопомогу Україні: Це сума, яка говорить сама за себе

23:30 01.02.2024
Зеленський: рішення Євроради щодо України – сигнал через Атлантику

Зеленський: рішення Євроради щодо України – сигнал через Атлантику

21:24 01.02.2024
Глава Єврокомісії та Байден погодили продовження широкої підтримки для України після рішення ЄС про EUR50 млрд

Глава Єврокомісії та Байден погодили продовження широкої підтримки для України після рішення ЄС про EUR50 млрд

19:43 01.02.2024
Україна та Німеччина провели черговий раунд переговорів про двосторонні безпекові зобов'язання

Україна та Німеччина провели черговий раунд переговорів про двосторонні безпекові зобов'язання

16:20 01.02.2024
ЄС продовжить надавати військову підтримку Україні та прискорить доставку боєприпасів - висновки засідання Євроради

ЄС продовжить надавати військову підтримку Україні та прискорить доставку боєприпасів - висновки засідання Євроради

12:36 01.02.2024
Лідери ЄС одноголосно схвалили EUR50 млрд для України - Мішель

Лідери ЄС одноголосно схвалили EUR50 млрд для України - Мішель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має перейти до плану Б через нульовий апетит приватних інвесторів у нинішній ситуації

Україна наростить інвестиції у виробництво порохів - Зеленський

Уряд має намір виділити близько 40 млрд грн на підтримку економічної активності, інвестицій та українських виробників у 2024 році - Шмигаль

ЄБРР збільшить капітал на EUR4 млрд для підтримки України

Спецпредставник США Пріцкер назвала шість ключових елементів для залучення в Україну приватних інвестицій

ОСТАННЄ

Бізнес, готовий інвестувати понад EUR12 млн, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку реалізації проєкту - Шмигаль

Група NOVA у 2023 р. збільшила інвестиції в Україну в 2,5 раза і планує їх зростання у 2024 р. ще на третину

Ribas Hotels Group має намір залучити 10 нових девелоперських проєктів у 2024 році

Акції Bayer падають на 5% на новині про виплату $2,25 млрд за позовом у США

АМКУ отримав повторну заявку на придбання lifecell від французької DVL Telecom із групи NJJ

Інвестори Shein продають акції компанії під час приватних угод із розрахунку оцінки в $45 млрд

Японські держзобов'язання минулого фінроку перевищили активи на рекордні $4,7 трлн

Інформаційна атака на BROCARD є черговою спробою витіснити компанію з ринку – заява компанії

"Текстиль-Контакт" створить понад 290 робочих місць у нових швейних проєктах у Полтавській і Тернопільській областях

"ДТЕК" за час повномасштабної війни інвестував в Україну $1 млрд - Тімченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА