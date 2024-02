ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для України

Єврокомісія (ЄК) оголосила в понеділок про укладення з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) гарантійної угоди щодо підтримки інвестицій для відновлення України.

"У межах угоди Європейський Союз надасть IFC, члену групи Світового банку, до 90 млн євро фінансових гарантій для підтримки інвестицій в Україні в рамках програми IFC Better Futures (BFP)", - повідомляється в спільному комюніке сторін, оприлюдненому в Брюсселі.

Очікується, що приватні інвестиції в межах програми сягнуть понад 500 млн євро за всіма секторами, включно з основною інфраструктурою та виробництвом товарів, сприянням декарбонізації та збереженням засобів для існування, наголошується в документі.

"Ця угода є ще одним прикладом нашої чудової співпраці з IFC у наших зусиллях зі збільшення інвестицій в Україну. Ця гарантія EFSD+ (The European Fund for Sustainable Development Plus) допоможе відновити інфраструктуру країни, підтримати її бізнес-сектор і підвищити стійкість її економіки, підтверджуючи прихильність Європейського Союзу підтримці України в цей час кризи", - прокоментував підписання член ЄК із політики сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї.

Європейський фонд сталого розвитку плюс (EFSD+) є частиною інвестиційної структури Європейського Союзу. Він підтримує державні та приватні інвестиції в країнах-партнерах у всьому світі, надаючи фінансові гарантії, змішане фінансування і технічну допомогу для сприяння інклюзивному економічному розвитку, пояснюють у Брюсселі.

Фінансові гарантії в межах EFSD+ є юридично обов'язковими угодами, відповідно до яких ЄС погоджується виплатити належну суму в разі фінансових втрат, з якими можуть зіткнутися кредитори.