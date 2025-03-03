Інвестиції

20:40 03.03.2025

"Астарта" інвестує $76 млн у будівництво заводу з переробки олійних культур у Хмельницькій області

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"Астарта" інвестує $76 млн у будівництво заводу з переробки олійних культур у Хмельницькій області

Рада директорів агропромхолдинга "Астарта", найбільшого виробника цукру в Україні, схвалила рішення про початок будівництва заводу з переробки олійних культур, зокрема сої та ріпаку, у Хмельницькій області, в який інвестує $76 млн, повідомила пресслужба агрохолдингу в Facebook.

Згідно повідомлення, планова потужність становитиме 400 тис. тонн на рік. Введення в експлуатацію заплановане на 2026 рік.

"Астарта" продовжує зміцнювати свої позиції у переробному секторі, інвестуючи у нові виробничі потужності. Зростаючий попит на продукти переробки сої в ЄС відкриває нові можливості, і ми готові їх реалізовувати, використовуючи наш досвід та експертизу. Новий завод із переробки олійних культур дозволить розширити лінійку інгредієнтів для кормової бази", – зазначив директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу "Астарти" Вячеслав Чук.

В агрохолдингу зауважили, що проєкт передбачає ефективне використання наявної інфраструктури агропромхолдингу, він сприятиме розвитку агропромислової екосистеми в Західному регіоні.

"Команда "Астарти" вже активно працює над його реалізацією. Буквально сьогодні ми завершили процес узгодження договору із виробником обладнання та технології екстракції. Очікуємо на рішення Наркевицької територіальної громади щодо виділення земельних ділянок під проєкт. За оцінками наших фахівців цей проєкт відповідає вимогам закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні", тож ми маємо наміри подати заявку на участь у програмі, щоб зокрема і пришвидшити його реалізацію", - додав Чук.

"Астарта" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га і молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів і біогазовий комплекс.

Агрохолдинг у 2023 році скоротив чистий прибуток на 5,0% - до EUR61,9 млн, а його EBITDA знизилася на 6,1% - до EUR145,77 млн за зростання виручки на 21,3% - до EUR618,93 млн.

"Астарта" за січень-вересень 2024 року збільшила чистий прибуток на 35,1% - до EUR75,60 млн, EBITDA - на 12,8%, до $131,56 млн за зростання виручки на 12,6% - до EUR441,46 млн.

 

Теги: #інвестиції #астарта

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