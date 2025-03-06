ОНОВЛЕНО: У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

Лідери Європейського союзу заявляють, що Європейський союз продовжить надавати Україні регулярну фінансову допомогу та вітають готовність держав-членів на додаток до уже виділених коштів активізувати зусилля для постачання військової допомоги України.

Про це йдеться у тексті, який рішуче підтриманий 26 державами-членами і доданий до висновків спеціального засідання Європейської ради, ухвалених лідерами Європейського союзу у четвер в Брюсселі. Текст не підтримав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та прогнозовану фінансову підтримку. У 2025 році він надасть Україні 30,6 млрд євро, причому виплати з програми Ukraine Facility, як очікується, досягнуть 12,5 млрд євро, а 18,1 мільярда євро в рамках ініціативи G7 буде погашено за рахунок надприбутків, отриманих від знерухомлених російських активів", - сказано в тексті.

Європейська Рада також розглянула роботу з надання військової підтримки Україні. «На додаток до коштів, уже виділених для України на цей рік, Рада вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідного навчання та обладнання для українських бригад, а також інші потреби, які Україна може мати», - деталізується в документі.

Крім того Європейська Рада закликає Комісію швидко вжити всіх необхідних заходів для попереднього фінансування в рамках вищевказаних інструментів. Вона також настійно закликає Комісію та держави-члени використовувати всі варіанти в рамках Ukraine Facility для збільшення фінансової підтримки Україні.

У цьому плані лідери ЄС підкреслили важливу роль Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). «Європейська Рада закликає Раду швидко просувати роботу над ініціативами, зокрема ініціативами Високого представника, щодо координації посилення військової підтримки ЄС Україні, включаючи компонент військових потреб ініціативи G7", - сказано у доданому до висновків тексті.

Лідери ЄС переконані, що Україна, яка здатна ефективно захищати себе, є "невід’ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки". "У цьому контексті Європейський Союз та держави-члени зобов’язуються сприяти підготовці та оснащенню Збройних Сил України та активізувати роботу з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з європейською оборонною промисловістю", - зазначається у висновках.