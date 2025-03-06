Події

22:44 06.03.2025

У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

2 хв читати

Лідери Європейського союзу заявляють, що Європейський союз продовжить надавати Україні регулярну фінансову допомогу та вітають готовність держав-членів на додаток до уже виділених коштів активізувати зусилля для постачання військової допомоги України.

Про це йдеться у тексті, який рішуче підтриманий 26 державами-членами і доданий до висновків спеціального засідання Європейської ради, ухвалених лідерами Європейського союзу у четвер в Брюсселі. Текст не підтримав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та прогнозовану фінансову підтримку. У 2025 році він надасть Україні 30,6 млрд євро, причому виплати з програми Ukraine Facility, як очікується, досягнуть 12,5 млрд євро, а 18,1 мільярда євро в рамках ініціативи G7 буде погашено за рахунок надприбутків, отриманих від знерухомлених російських активів", - сказано в тексті.

Крім того Європейська Рада закликає Комісію швидко вжити всіх необхідних заходів для попереднього фінансування в рамках вищевказаних інструментів. Вона також настійно закликає Комісію та держави-члени використовувати всі варіанти в рамках Ukraine Facility для збільшення фінансової підтримки Україні.

У цьому плані лідери ЄС підкреслили важливу роль Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). «Європейська Рада закликає Раду швидко просувати роботу над ініціативами, зокрема ініціативами Високого представника, щодо координації посилення військової підтримки ЄС Україні, включаючи компонент військових потреб ініціативи G7", - сказано у доданому до висновків тексті.

Лідери ЄС переконані, що Україна, яка здатна ефективно захищати себе, є "невід’ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки". "У цьому контексті Європейський Союз та держави-члени зобов’язуються сприяти підготовці та оснащенню Збройних Сил України та активізувати роботу з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з європейською оборонною промисловістю", - зазначається у висновках.

Теги: #допомога #позиція #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:54 06.03.2025
ОНОВЛЕНО: У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

ОНОВЛЕНО: У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

22:46 06.03.2025
ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – доданий до висновків саміту текст

ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – доданий до висновків саміту текст

22:33 06.03.2025
Лідери ЄС про принципи мирних переговорів: ніяких переговорів про Україну без України, надійні гарантії безпеки та повага територіальної цілісності

Лідери ЄС про принципи мирних переговорів: ніяких переговорів про Україну без України, надійні гарантії безпеки та повага територіальної цілісності

22:29 06.03.2025
У ЄС підтвердили принцип підтримки територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів – текст, доданий до висновків саміту ЄС

У ЄС підтвердили принцип підтримки територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів – текст, доданий до висновків саміту ЄС

22:28 06.03.2025
Зеленський про допомогу Норвегії: дуже вчасне й необхідне рішення

Зеленський про допомогу Норвегії: дуже вчасне й необхідне рішення

19:53 06.03.2025
РФ має 220 бригад з бойовим досвідом, за 5 років їх буде 300, ми маємо відреагувати – Зеленський в Єврораді

РФ має 220 бригад з бойовим досвідом, за 5 років їх буде 300, ми маємо відреагувати – Зеленський в Єврораді

19:42 06.03.2025
Зеленський просить ЄС пришвидшити європейський фінансовий інструмент для стійкості України та розблокувати переговорні кластери

Зеленський просить ЄС пришвидшити європейський фінансовий інструмент для стійкості України та розблокувати переговорні кластери

17:46 06.03.2025
Зустріч лідерів ЄС із Зеленським тривала 1,5 години

Зустріч лідерів ЄС із Зеленським тривала 1,5 години

13:41 06.03.2025
Екстрена грошова допомога від УВКБ ООН в Україні забезпечує швидку підтримку сім’ям, які постраждали від ракетних обстрілів або були змушені евакуюватись з прифронтових регіонів

Екстрена грошова допомога від УВКБ ООН в Україні забезпечує швидку підтримку сім’ям, які постраждали від ракетних обстрілів або були змушені евакуюватись з прифронтових регіонів

08:13 06.03.2025
Позачерговий саміт ЄС з участю Зеленського в четвер обговорить безпеку України та Європи за часів США Трампа

Позачерговий саміт ЄС з участю Зеленського в четвер обговорить безпеку України та Європи за часів США Трампа

ВАЖЛИВЕ

Зеленський 10 березня відвідає Саудівську Аравію, його команда залишиться там для роботи з делегацією США

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

РФ має 220 бригад з бойовим досвідом, за 5 років їх буде 300, ми маємо відреагувати – Зеленський в Єврораді

Команди України та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня – Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог за добу втратив майже 300 військових на покровському напрямку – Генштаб

Мелоні запропонувала застосувати до України 5 статтю НАТО без членства в Альянсі

Ворог вдарив дронами по Одесі, пошкоджена енергетика та горять будинки – Кіпер

Зеленський і Рютте обговорили реальні кроки для наближення миру

Зеленський обговорив з королем Бельгії участь країни в підготовці перших кроків до закінчення війни

Зеленський 10 березня відвідає Саудівську Аравію, його команда залишиться там для роботи з делегацією США

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Мексиці не потрібно оплачувати мита на товари, включені в угоду USMCA, до другого квітня

Сенатор США Грем: Путін поводиться зухвало, Трамп введе додаткові санкції, якщо РФ не сяде за стіл переговорів

Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА