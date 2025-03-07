Умєров обговорив з Брекельмансом допомогу з дронами та ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з очільником міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, повідомляє телеграм-канал Міноборони.

Зокрема темою переговорів були 700 млн євро, які Нідерланди виділяють Україні на проєкт з розробки й виробництва дронів.

"Розвиток “Лінії дронів”. Окремо обговорили цей важливий проєкт, який допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід. Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню", - цитує Умєрова телеграм-канал Міноборони.

Окрім того сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, яке залишається пріоритетом у співпраці.