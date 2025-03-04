Інвестиції

10:42 04.03.2025

BYD планує залучити $5,6 млрд від розміщення акцій

1 хв читати

Китайський виробник BYD планує залучити близько 43,51 млрд гонконгських доларів ($5,59 млрд) від розміщення акцій.

Компанія продасть 129,8 млн акцій за ціною 335,2 долара ($43,1), йдеться в направленому на біржу повідомленні. Це на 11,8% нижче за середню вартість паперів за останні десять торгових днів по 3 березня включно.

BYD має намір спрямувати частину отриманих коштів на НДДКР і розширення бізнесу за кордоном. Компанія також продовжить інвестувати у сфери, пов'язані з інтелектуальним (автономним) водінням.

У 2024 році BYD продала в Китаї 3,7 млн легкових автомобілів, що на 37% перевищило показник попереднього року.

Котирування акцій BYD на торгах у Гонконзі у вівторок впали на 6,7% - до 339,4 долара. За останні три місяці капіталізація автовиробника зросла на 29,3% (до 1,08 трлн доларів), тоді як фондовий індекс Hang Seng додав 16,3%.

Теги: #китай #byd

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 04.03.2025
Китай з 10 березня запровадить імпортні мита на низку с/г товарів зі США

Китай з 10 березня запровадить імпортні мита на низку с/г товарів зі США

07:24 04.03.2025
Президент США збільшив мита на товари з Китаю з 10 до 20%

Президент США збільшив мита на товари з Китаю з 10 до 20%

17:10 27.02.2025
Трамп заявив, що не відмовився від планів введення мит з 4 березня на товари з Мексики, Канади й Китаю

Трамп заявив, що не відмовився від планів введення мит з 4 березня на товари з Мексики, Канади й Китаю

10:36 21.02.2025
Китай підтримує "консенсус" Росії та США щодо повномасштабної війни

Китай підтримує "консенсус" Росії та США щодо повномасштабної війни

ВАЖЛИВЕ

Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський

Зеленський у Давосі обговорив із топменеджерами інвестиції в Україну

Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро

Meest залучить стратегічного інвестора для розвитку бізнесу в Європі

Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

ОСТАННЄ

American Express підвищить квартальні дивіденди на 17%

Річний чистий прибуток Saudi Aramco знизився на 12%

Інвестфонд Sycamore близький до викупу аптечної мережі Walgreens Boots Alliance за $10 млрд

"Астарта" інвестує $76 млн у будівництво заводу з переробки олійних культур у Хмельницькій області

Стратегічна інвестиційна рада затвердила секторальні портфелі з пріоритетними проєктами - Шмигаль

Біткойн продовжує падіння, опускався нижче $80 тис.

Лісовий: Ми не можемо інвестувати виділені на освіту кошти в модернізацію гуртожитків, де проживають переселенці

Список ненадійних інвестпроєктів поповнився сімома кейсами - НКЦПФР

Horizon Capital думає над створенням фонду-каталізатора для залучення інвестицій в Україну

Біткойн упав до мінімуму з листопада

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА