BYD планує залучити $5,6 млрд від розміщення акцій

Китайський виробник BYD планує залучити близько 43,51 млрд гонконгських доларів ($5,59 млрд) від розміщення акцій.

Компанія продасть 129,8 млн акцій за ціною 335,2 долара ($43,1), йдеться в направленому на біржу повідомленні. Це на 11,8% нижче за середню вартість паперів за останні десять торгових днів по 3 березня включно.

BYD має намір спрямувати частину отриманих коштів на НДДКР і розширення бізнесу за кордоном. Компанія також продовжить інвестувати у сфери, пов'язані з інтелектуальним (автономним) водінням.

У 2024 році BYD продала в Китаї 3,7 млн легкових автомобілів, що на 37% перевищило показник попереднього року.

Котирування акцій BYD на торгах у Гонконзі у вівторок впали на 6,7% - до 339,4 долара. За останні три місяці капіталізація автовиробника зросла на 29,3% (до 1,08 трлн доларів), тоді як фондовий індекс Hang Seng додав 16,3%.