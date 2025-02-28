Інвестиції

11:53 28.02.2025

Лісовий: Ми не можемо інвестувати виділені на освіту кошти в модернізацію гуртожитків, де проживають переселенці

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Лісовий: Ми не можемо інвестувати виділені на освіту кошти в модернізацію гуртожитків, де проживають переселенці

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що відомство не можемо інвестувати кошти, виділені на освіту, в модернізацію гуртожитків, де проживають внутрішньо переміщені особи.

"Система освіти стала першою, яка підставила плече тим громадянам України, які втратили житло і були  вимушені покинути свої домівки. Школи прийняли їх, школи надали їм перший прихисток, потім розподілили до різних гуртожитків профтехосвіти, гуртожитків фахової передвищої освіти, до університетських гуртожитків. І дуже багато людей досі проживають там, попри те, що ми поставили університетам повернутися до очного навчання, попри те, що сьогодні студенти також потребують місць у гуртожитках", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Міністр заявив, що, на його думку, проживання переселенців у гуртожитках є тимчасовим заходом.

"І ми ці гуртожитки надали. Але ми не можемо інвестувати кошти, виділені на освіту, в модернізацію гуртожитків, де проживають ВПО", - наголосив він.

Водночас він заявив, що в результаті об'єднання університетів і закладів профтехосвіти вивільняються майнові комплекси, які Міносвіти може передавати, але це майно в незадовільному стані і потребує повної ревіталізації і значних інвестицій.

Лісовий додав, що уже є перелік майна, яке відомство готове передати для потреб проживання переселенців.

Теги: #виші #переселенці #лісовий #гуртожитки

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