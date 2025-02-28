Інвестиції

17:37 28.02.2025

Стратегічна інвестиційна рада затвердила секторальні портфелі з пріоритетними проєктами - Шмигаль

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Стратегічна інвестиційна рада затвердила секторальні портфелі з пріоритетними проєктами - Шмигаль

Стратегічна інвестиційна рада затвердила секторальні портфелі з пріоритетними проєктами, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Провели сьоме засідання Стратегічної інвестиційної ради. Затвердили секторальні портфелі з пріоритетними проєктами. Це будуть проєкти, за якими вже цього року ми маємо показати конкретні результати", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив на важливості ефективно розподілення наявного ресурсу та чіткому розставлені пріоритети.

За його словами, на найближчий час визначено: соціальна сфера (житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист); інфраструктура (енергетика, транспорт і водопостачання); наскрізні сфери, до яких належать гуманітарне розмінування та розвиток системи надійних укриттів.

"Реформа публічних інвестицій - це не щось тимчасове чи щось на цей рік. Кожне міністерство має навчитися працювати в межах реформи. Це важливо насамперед для людей, для їхньої безпеки й добробуту, а також для координації з донорами, адже дає нам змогу залучати необхідне фінансування", - додав він.

Теги: #інвестиційна_рада #шмигаль

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