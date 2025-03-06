ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – доданий до висновків саміту текст

Лідери Європейського союзу заявляють, що держави-члени готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України разом з Україною та на основі їх повноважень та можливостей.

Про це йдеться у тексті, який рішуче підтриманий 26 державами-членами і доданий до висновків спеціального засідання Європейської ради, ухвалених лідерами Європейського союзу у четвер в Брюсселі. Текст не підтримав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"У світлі переговорів про всеосяжний, справедливий і міцний мир Європейський Союз і держави-члени готові продовжувати сприяти гарантіям безпеки на основі їх відповідних повноважень і можливостей, відповідно до міжнародного права, в тому числі шляхом вивчення можливого використання інструментів спільної політики безпеки і оборони. Гарантії безпеки мають здійснюватися разом з Україною, а також з однодумцями та партнерами по НАТО", - прописано в доданому до висновків тексті.

У цьому зв’язку Європейська Рада нагадала, що вся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України будуть надані "з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".

Крім того, Європейська Рада наголосила на невід'ємному праві України обирати власну долю на основі Статуту ООН і міжнародного права. «Європейський Союз посилить підтримку реформаторських зусиль України на її шляху до членства в ЄС», - запевнили лідери ЄС.

Окремо у доданому до висновків тексті прописана ситуація щодо транзиту російського газу територією України до Словаччини. Як відомо, з 1 січня цього року Україна припинила постачання російського газу, через що Словаччина неодноразово гостро ставила це питання. "Європейська Рада закликає Комісію, Словаччину та Україну активізувати зусилля щодо пошуку дієвих рішень у питанні транзиту газу, враховуючи при цьому занепокоєння Словаччини", - зазначається у тексті.