"Біосфера" запустить новий цех із випуску чаю за $20 млн на Дніпропетровщині, "Інтерпайп" реалізує три інвестпроєкти

Компанія "Біосфера" скористалася державною кредитною програмою "5-7-9" і в січні 2024 року запускає новий цех із виробництва чаю, у цей проєкт інвестовано приблизно $20 млн, повідомляють у пресрелізі Міністерства економіки за підсумками поїздки першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки Юлії Свириденко.

При цьому уточнено, що Свириденко відвідала промислові підприємства Дніпропетровщини для ознайомлення з виробництвом, інвестиційними планами та перевірки ефективності державних програм стимулювання економіки. Зокрема, вона відвідала дніпровські підприємства "Біосфера" та "Інтерпайп НТЗ", нікопольські "Ніко Тьюб" і "Сентравіс", а також "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР).

Зі свого боку компанія "Інтерпайп" повідомила, що наразі реалізує три інвестиційні проєкти. Найбільший з них близько $40 млн - це будівництво нової ділянки термообробки труб. Ще два проєкти впроваджуються в залізничному дивізіоні на заводі "Інтерпайп НТЗ" у Дніпрі.

Нікопольська компанія "Сентравіс" на перше півріччя 2024 року запланувала модернізацію трубопресової лінії, що надасть змогу скоротити відходи металу в процесі виробництва. Обсяг інвестицій у цей проєкт - близько $3,5 млн.

АМКР повідомила, що у 2024 році планує збільшити завантаженість виробничих потужностей з 30 до 50%. Підприємство запланувало інвестиції у виробництво в розмірі $150 млн. Найбільший проєкт - будівництво хвостосховища "Карта ІІІ", яке забезпечить постійну роботу підприємства на наступні десятиліття.

Перший віцепрем'єр-міністр зауважила, що в день відвідин підприємств у Нікополі та Кривому Розі ці міста зазнали обстрілів з боку окупантів. Тому на цьому тлі інформація про сміливі інвестиційні плани підприємств Дніпропетровщини видається особливо вражаючою.

За її словами, металургія завжди була фундаментальною галуззю української економіки. До повномасштабного вторгнення Росією в Україну вітчизняний ГМК створював близько 10% ВВП і приносив близько третини грошового виторгу від усього товарного експорту. Ця галузь постійно була і залишається експортно-орієнтованою, за кордон постачалося понад 80% металопродукції.

"Найважливіше, що зараз може зробити уряд для української металургії - забезпечити безперешкодний експорт морем. У цьому напрямку в нас важливе досягнення. У вересні тимчасовим морським коридором пройшли перші судна з металом. А в листопаді ми зафіксували загальне зростання експорту морем на 70%. Експорт металу починає роботу. Це означає, що металурги і гірники матимуть роботу, а український бюджет отримуватиме додаткові податки. Наразі працюємо над повним розблокуванням морської логістики та запуском механізму страхування суден, який уже напрацьовано", - резюмувала Свириденко, яку цитує пресслужба.

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=df2ee24f-b6ff-42f2-b088-18f3f295138f&title=PidprimstvaDnipropetrovschini&fbclid=IwAR3K6MX4-v7egWpVgliDdW2lVMxQvQwVWDoTeKfFk3aMbob_bXlFA8FanzM