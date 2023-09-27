Турецький девелопер Bosphorus Development інвестує в будівництво ЖК у Києві попри війну

Турецький девелопер Bosphorus Development продовжує інвестувати в перший свій проєкт в Україні - будівництво житлового комплексу Мaxima Residence у Києві (вул.Коновальця, 30), повідомив засновник і голова наглядової ради Bosphorus Development Мехмет Вахіт Сачаклиоглу в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Роботи над столичним житловим комплексом Мaxima Residence ми почали за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Це наш перший девелоперський проєкт в Україні. Ми реалізуємо його в партнерстві з українською компанією "РІЕЛ". Російське вторгнення трохи скоригувало наші плани, але не зупинило роботу", - повідомив Сачаклиоглу.

Maxima Residence - житловий комплекс бізнес-класу на 486 квартир, будується відповідно до міжнародних стандартів та екологічних норм.

"Наші архітектори доклали багато зусиль, щоб зробити його зручним для всіх мешканців: сучасні планування квартир, продумані місця загального користування, зони відпочинку та спорту, дитячі майданчики, цікаві рішення ландшафтного дизайну", - розповів Сачаклиоглу, наголосивши, що турецька компанія прагне застосувати понад 50-річний досвід, набутий у процесі реалізації понад 100 проєктів.

При цьому він зазначив, що дотримано принципів інклюзії - в інфраструктуру комплексу інтегровано спеціальні доріжки та поручні для маломобільних жителів.

У трисекційному житловому комплексі, згідно з класом нерухомості, заплановано стильне лобі, дитячу ігрову кімнату для різних вікових категорій, багатоцільову лаунж-зону з терасою, коворкінг і окремий простір для ділових переговорів, а також фітнес-зал для мешканців комплексу. Заплановано дворівневий підземний паркінг і діятиме принцип "двір без авто".

Як повідомив Сачаклиоглу, продаж розпочався з червня цього року, відтоді ціни зросли на 10% (за даними ЛУН, наразі - 52,7 тис. грн/кв. м.). Для інвесторів доступно близько 120 квартир, розташованих у першій і другій секціях. Продаж у третій секції ще не відкрито.

Згідно з графіками, будівництво третьої, останньої, секції комплексу завершиться в 4-му кварталі 2025 року.

"Наша компанія інвестує в будівництво Maxima Residence стільки коштів, скільки знадобиться, щоб якісно і своєчасно реалізувати проєкт. Україна - країна вигідного розташування, великих можливостей і перспективного майбутнього. Так, починати зараз нові проєкти ризиковано. Однак ми відновили будівництво ЖК Maxima Residence, у якому задіяні сотні фахівців, сплачуємо податки до бюджету та підтримуємо українську економіку. Це потрібно, щоб показати іншим іноземним компаніям та інвесторам, що зараз вигідно інвестувати в Україну, не варто боятися", - сказав Сачаклиоглу.

У планах Bosphorus Development в Україні реалізація житлових і комерційних об'єктів.

"Деталей я вам сказати не зможу, тому що ситуація змінюється щодня, і прогнозувати майбутні перспективи складно. Але зауважу, що в нас уже є чималий земельний банк в Україні, який поки що формується з ділянок, розташованих переважно в центральній частині Києва. Також ми розглядаємо можливість реалізації в найближчому майбутньому проєктів у країнах Європи та США. Зараз вивчаємо ці ринки", - повідомив він.

Bosphorus Development входить до десятки найкращих девелоперських компаній Туреччини. З 1970-го реалізувала понад 100 проєктів загальною площею понад 5 млн кв. м. Знакові об'єкти: хмарочос Istanbul Tower 205, житлові комплекси Country Life Residence, Arcadium Life Residence, Real Life Residence, Blue Lake Residence, торговельно-розважальні центри Historia Mall і Aqua Florya Mall, готель Crowne Plaza Hotel Florya, тематичний акваріум Koru Florya Residence&Mall.

2019 року представник сімейного бізнесу Мехмет Вахіт Сачаклиоглу заснував в Україні акціонерне товариство Bosphorus Development і очолив його наглядову раду.