Засновник і голова наглядової ради Bosphorus Development Мехмет Вахіт Сачаклиоглу: Зараз вигідно інвестувати в Україну, не варто боятися

Інтерв’ю засновника і голови наглядової ради Bosphorus Development Мехмета Вахіта Сачаклиоглу агентству «Інтерфакс-Україна»

- Ви, іноземний девелопер, розпочали будівництво житлового комплексу в Києві вже під час війни. Чому ви вирішили взятися за реалізацію проєкту?

- Насправді роботи над столичним житловим комплексом Мaxima Residence ми розпочали за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Це наш перший девелоперський проєкт в Україні. Ми реалізуємо його в партнерстві з українською компанією РІЕЛ. Російське вторгнення трохи скорегувало наші плани, але не зупинило роботу.

У перші місяці війни ми зосередилися на допомозі Україні: купували автомобілі, різноманітну амуніцію — шоломи, бронежилети, тепловізори, медикаменти військовим. Дали прихисток близько 150 українським біженцям у нашому готелі Crowne Plaza Istanbul Florya, що в Туреччині. Організовували українським дітям екскурсії до İstanbul Aquarium — одного з трьох найбільших акваріумів у світі, який ми збудували в Стамбулі. Для дітей це було одним з елементів психологічної реабілітації. Ми зробили й зараз робимо багато для допомоги Україні. Справа в тому, що моя родина ще 20 років тому заснувала тут власний бізнес. На початку це було кондитерське виробництво, потім логістичний та телекомунікаційний бізнес. З часом ми сконцентруватися на нашому локомотивному бізнесі — будівництві та девелопменті нерухомості. Я приїхав до України, щоб вести справи компанії. У Києві одружився, тут народилися двоє моїх дітей, тож Україна — моя друга батьківщина. І я вірю в її успішне майбутнє.

Економіка не менш важлива для перемоги, інвестиції — це кров економіки. Бетонні заводи та будівельна техніка мають працювати, люди повинні мати робочі місця, податки мають платитися. Тому з червня цього року ми відновили роботи з будівництва ЖК Maxima Residence. Зараз вони в розпалі.

В нинішніх умовах, коли є повітряні атаки, комендантська година, працювати складно, але можливо. Ми зважуємо всі ризики й гарантуємо добудову будинку в зазначені терміни. Згідно з графіками будівництво третьої, останньої, секції комплексу завершиться у 4-му кварталі 2025 року.

- Розкажіть про проєкт. Які особливості архітектурних рішень, планувань інфраструктури тощо?

- Це наш перший будівельний проєкт в Україні, і ми маємо представити його якомога краще. Для цього ми застосовуємо весь наш понад 50-річний досвід, набутий у процесі реалізації більше 100 проєктів. Maxima Residence — житловий комплекс бізнес-класу на 486 квартир — будується згідно з міжнародними стандартами та екологічними нормами. Обʼєкт розташований на Печерську, де є все необхідне для життя — від супермаркетів і ресторанів, шкіл та дитячих садочків до парків і фітнес-клубів, розвинена транспортна інфраструктура.

Наші архітектори доклали багато зусиль, щоб зробити житловий комплекс комфортним для всіх мешканців. Сучасні планування квартир, продумані місця загального користування, зони для відпочинку та спорту, дитячі майданчики, цікаві рішення ландшафтного дизайну. Дотримано принципів інклюзії — спеціальні доріжки та поручні для маломобільних мешканців комплексу інтегровані в його інфраструктуру.

У самом житловому комплексі, відповідно до класу нерухомості, планується стильне лобі, дитяча гральна кімнату для різних вікових груп, багатоцільова лаунж-зона з терасою, коворкінг та окремий простір для ділових перемовин, а також фітнес-зал для мешканців комплексу. Передбачено дворівневий підземний паркінг та діятиме принцип «двір без авто».

Для нас дуже важливо, щоб мешканці будинку почувалися в безпеці, тому передбачена цілодобова охорона, відеонагляд, а сама територія комплексу буде закритою.

- Наскільки активним є інтерес до проєкту? Як йдуть продажі? Як змінюються ціни?

- Інтерес, попри складну ситуацію в країні, є. Продажі розпочалися з червня цього року, і відтоді ми вже переглядали ціни в бік збільшення на 10 %. Зараз для інвесторів доступно приблизно 120 квартир, які розташовані у першій та другій секціях. Продаж у третій секції ми ще не розпочинали.

Наскільки активним є інтерес? Якщо говорити про період до російського вторгнення, то це одна історія, а якщо брати до уваги, що в країні триває повномасштабна війна, багато будівництв зупинилися — то зовсім інша. Але продажі є, і це доволі логічно. Тому що, по-перше, на Печерську, де ми будуємо, уже майже немає вільних земельних ділянок. А це дуже гарна локація для проживання для тих, хто цінує міський комфорт та інфраструктуру. По-друге, ми міжнародна компанія та будуємо згідно з міжнародними стандартами. ЖК Maxima Residence буде високої якості, що дуже цінують майбутні мешканці.

Крім того, ми гарантуємо, що добудуємо об’єкт. Нашого потенціалу і фінансів вистачить, щоб завершити будівництво навіть, якщо продажі будуть недостатніми.

- Продажі розпочалися в червні. Скільки на цьому етапі було інвестовано в проєкт?

- Наша компанія інвестує у будівництво Maxima Residence стільки коштів, скільки знадобиться, щоб якісно і вчасної реалізувати проєкт.

Україна - країна вигідного розташування, великих можливостей і перспективного майбутнього. Так, починати зараз нові проєкти ризиковано. Однак ми відновили будівництво ЖК Maxima Residence, у якому задіяні сотні фахівців, платимо податки в бюджет та підтримуємо українську економіку. Це потрібно, щоб показати іншим іноземним компаніям та інвесторам, що зараз вигідно інвестувати в Україну, не варто боятися.

- Який портрет покупця зараз? Чи відрізняється він від того, який ви прораховували на стадії планування проєкту?

- Наші покупці - це люди, які цінують комфортне життя у центральній частині міста. Багато квартир купується для власного проживання, також є й інвестори. Хочу відмітити, що покупці зараз дуже обережні та вибагливі. Але вони все одно розуміють, що вкладати кошти в нерухомість потрібно вже зараз, бо найбільшу вигоду отримує той, хто зайде на ринок першим. Рішення про великі інвестиції потребують ретельної оцінки ризиків і гарантій безпеки — і у воєнний, і у повоєнний час, тож потенційний інвестор все детально перевіряє та зважує. У нас та в нашого партнера гарні репутації, на ділянці інтенсивно йдуть будівельні роботи, тому ми відповідаємо вимогам найвибагливішого інвестора.

Війна не триватиме вічно, і ми віримо в швидку перемогу України. Після перемоги країна кардинально зміниться і стрімко розвиватиметься, а будівництво буде основним локомотивов цього розвитку.

- Чи готуєте ви наступні проєкти? Який вид нерухомості, на вашу думку, стане найбільш перспективним у найближчі 5 років?

- Ми плануємо багато будувати в Україні, хочемо перенести сюди наш колосальний будівельний досвід, якого ми набули в Туреччині. Це буде будівництво як житлових, так і комерційних обʼєктів. Але деталі я вам сказати не зможу, оскільки ситуація змінюється щодня й прогнозувати майбутні перспективи складно. Але зауважу, що ми вже маємо чималий земельний банк в Україні, який поки що формується з ділянок, розташованих здебільшого в центральній частині Києва. Також ми розглядаємо можливість реалізації в найближчому майбутньому проєктів у країнах Європи та США. Зараз вивчаємо ці ринки.

Довідка:

Перший будинок компанія побудувала в 1970 році в місті Шанлиурфа, що на сході Туреччини. Відтоді головний бізнес — будівництво й девелопмент житлової та комерційної нерухомості.

За понад півсторіччя забудовник ввів у Туреччині в експлуатацію понад 5 млн кв. м нерухомості. Знакові обʼєкти: хмарочос Istanbul Tower 205, житлові комплекси Country Life Residence, Arcadium Life Residence, Real Life Residence, Blue Lake Residence, торгово-розважальні центри Historia Mall та Aqua Florya Mall, готель Crowne Plaza Hotel Florya, тематичний акваріум İstanbul Aquarium, багатофункціональний центр Koru Florya Residence&Mall. Нині компанія у десятці найкращих девелоперів Туреччини.

У 2019 році представник сімейного бізнесу Мехмет Вахіт Сачаклиоглу заснував в Україні акціонерне товариство Bosphorus Development та очолив його наглядову раду.