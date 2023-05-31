Німецький стартап залучив початкові інвестиції на "революційний" пристрій для електрогенерації

Німецький стартап Proxima Fusion залучив 7 млн євро на розробку революційної установки, здатної виробляти енергію у великих кількостях без викидів в атмосферу, пише Financial Times.

Компанія має намір створити стеларатор - реактор керованого термоядерного синтезу, що нагріває плазму до екстремально високих температур для виробництва електроенергії.

Proxima Fusion заснована в січні співробітниками Інституту фізики плазми Товариства Макса Планка, де за останні 27 років створили найсучасніший на цей момент стеларатор - Wendelstein 7-X, чия вартість сягає 1,3 млрд євро.

Незважаючи на успіх Wendelstein 7-X, використовувати такий пристрій у промисловій електрогенерації можуть почати лише за 25 років, заявив газеті Томас Клінгер - директор філії інституту в Грайфсвальді, де і створили цей стеларатор.

Проте завдяки досягненням науки і приватним інвестиціям зросли надії на те, що пристрій керованого термоядерного синтезу можуть підключити до електричної мережі до 2030 року, зазначає газета. Однак поки що така установка не здатна виробити більше енергії, ніж споживає.

"Концепція синтезу передбачає, що вигода настільки велика, що варта не однієї спроби", - пояснив Філіп Лярошелль з інвесткомпанії Breakthrough Energy Ventures Білла Гейтса. Проєкт стеларатора також розробляє американська Type One.

FT наголошує на паралелях, що проводяться між Proxima Fusion і Commonwealth Fusion, що розробляє аналог стеларатора, зареєстрованої співробітниками Массачусетського технологічного інституту (MIT) 2018 року і відтоді залучила рекордні $2 млрд інвестицій. Водночас кількість фахівців у галузі фізики плазми в пов'язаному з німецьким стартапом інституті більша, ніж у MIT, зазначає глава Proxima Fusion Франческо Шортіно.