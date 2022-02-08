Інвестиції

14:26 08.02.2022

Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

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Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

Британський фінтех-стартап Revolut став резидентом "Дія.City" та планує відкрити понад 100 технічних вакансій в Україні у 2022 році, повідомив операційний менеджер Revolut Дмитро Стрельчук.

"Ми хочемо інвестувати в Україну. Ми хочемо створювати робочі місця тут. Тому я радий оголосити, що Revolut стає першим резидентом "Дія.City" в Україні сьогодні. Також ми відкриваємо понад 100 вакансій для технічних фахівців", - сказав він під час "Дія.Саміт" у Києві у вівторок.

За словами Стрельчука, Revolut працює над проектом, у рамках якого найкращі співробітники компанії в Україні зможуть отримати акції Revolut.

Теги: #дія #revolut
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