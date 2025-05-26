Індустріальний парк за моделлю Quadruple Helix з інвестиціями у 6 млрд грн збудують у Вінниці

Девелоперська компанія Alterra Group збудує індустріальний парк (IП) "Формація.Вінниця" за моделлю Quadruple Helix, загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 6 млрд грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Індустріальний парк "Формація.Вінниця" — другий проєкт у нашій серії парків "Формація". Перший, який реалізуємо у Львові, вже підтвердив ефективність нашої моделі — повноцінної екосистеми для виробників з інтеграцією Quadruple Helix Model", – повідомив CEO Alterra Group Дмитро Ковальчук під час презентації проєкта у Вінниці.

Як повідомлялося, на початку 2025 року інвестор Volia Agri-food Park Vinnytsia (Вінницького індустріального парку) Борис Шестопалов залучив до будівництва індпарку в якості стратегічного партнера девелопера комерційної нерухомості Alterra Group. За даними сервісу "Опендатабот", ТОВ "Юпаркс" продав 75% статутного фонду ТОВ "Альтерра груп".

Будівництво ІП компанія UPARKS розпочала у серпні 2023 року. Проєкт Volia Agri-Food Park Vinnytsia у 2024 році отримав близько 116 млн грн держпідтримки.

Як повідомили в Alterra Group, станом на травень 2025 року до індустріального парку вже підведені дорога та каналізація, зараз туди прокладають широку магістраль. Загальний обсяг інвестицій проєкт, завершити який планується до 2029 року, оцінюється у 6 млрд грн.

Площа "Формація.Вінниця" охопить 175 тис кв. м, де можна буде розмістити близько 50 компаній. Модель Quadruple Helix передбачає співпрацю освіти, бізнесу, держави та суспільства для створення інновацій. За цією концепцією, тут планують створити центр розвитку інновацій і технологій, частинами якого стануть лабораторія прототипування з професійним обладнанням для створення прототипів, R&D-центр для розробки нових продуктів та бізнес-інкубатор для виробничих стартапів. Очікується, що IП створить близько 3,5 тис робочих місць, а співпраця з університетами дозволить адаптувати освітні програми до реальних потреб бізнесу.

"Ми особливо зацікавлені у розвитку харчової переробки, сектору автомобільної техніки та компонентів та суміжних до них напрямків. Водночас ми відкриті для інших галузей, якщо їхня діяльність гармонійно вписується у загальну екосистему парку та сприятиме взаємовигідному співіснуванню", - зазначили у Alterra Group.

Ще одніє особливістю проєкту є те, що управляюча компанія допомагатиме резидентам виходити на експорт завдяки її членству в європейських торгово-промислових палатах, обіцяючи пільгові умови участі у міжнародних виставках та комунікацію з потенційними закордонними партнерами. Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна", ця послуга буде реалізована для резидентів парку вже наприкінці цього року.

Серед майбутньої інфраструктури ІД - об’єкти, орієнтовані не лише на резидентів, а й на громаду в цілому. Заплановані апарт-готель, їдальня, спортзал, супермаркет, спортивний майданчик, клієнтський центр та укриття.

ТОВ Alterra Group створено у 2016 році, статутний фонд - 5 млн грн. Кінцевим бенефіціаром є Дмитро Ковальчук. У портфелі компанії дев'ять проєктів, зокрема 107 868 кв. м вже введено в експлуатацію, та 108 900 кв. м будуть готові у 2025 році. Згідно з даними "Опендатаботу", у 2024 році компанія отримала 236 млн 969,7 тис. грн доходу, що вдвічі перевищило показник 2023 року, і зменшила у 1,7 раза чистий збиток – до 699,3 тис грн.