Інвестиції

12:49 24.02.2025

Група компаній DIM та український інвестор Максим Кріппа оголосили про партнерство

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Група компаній DIM та український інвестор Максим Кріппа оголосили про партнерство

Група компаній DIM та власник бізнес-центру "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа фіналізували угоду про партнерство та співпрацю, повідомила агентству “Інтерфакс-Україна” пресслужба девелопера.

Зазначається, що український підприємець Кріппа продовжує розширювати інвестиційний портфель у нерухомості, який цього разу поповниться житловими об’єктами. Після придбання найбільшого київського бізнес-центру "Парус" у 2023 році та приватизації історичного готелю "Україна" у 2024-му Кріппа оголосив про інвестування в групу компаній DIM — лідера житлового девелопменту в столичному регіоні.

"Я прийняв рішення інвестувати в проєкти компанії DIM не тільки через їхній значний інвестиційний потенціал, а й через наше спільне ставлення до ведення бізнесу під час війни: вони не бояться будувати, я — інвестувати», - повідомив Кріппа.

Участь Кріппи забезпечить завершення будівництва поточних об'єктів забудовника та початок роботи над новими масштабними проєктами.

"Участь девелоперської групи компаній Максима Кріппи дозволить нам не залежати від обсягів продажів, тримати темпи будівництва і забезпечити нашим інвесторам вчасне завершення будівництва обʼєктів у запланований строк. Крім того, ми зможемо сміливо почати роботу над новими проєктами", - зазначив засновник і керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський, чиї слова наводяться в прессрелізі.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості в Києві та області загальною площею понад 900 тис кв. м. Введено в експлуатацію 3670 квартир, збудовано понад 356 тис кв.м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають 6 проєктів загальною площею понад 346 тис кв. м.

Теги: #dim #партнерство #кріппа

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