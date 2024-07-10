Події

16:48 10.07.2024

Генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках - Держенергонагляд

2 хв читати
Генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках - Держенергонагляд

Автономні джерела живлення у вигляді електростанцій (генераторів) не можна використовувати в багатоквартирних будинках, зокрема на балконах, повідомила в середу Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) у переліку рекомендацій щодо безпечного використання генераторів у приватних домогосподарствах.

"Оскільки будь-яка електростанція є об'єктом підвищеної небезпеки, її експлуатація вимагає дотримання певних умов", - зазначили у відомстві.

Серед таких умов в інспекції, зокрема, назвали можливість встановлення електростанції лише на відкритому повітрі не менше ніж за 6 м від вікон, дверей або гаражів. При цьому відстань до стін та іншого обладнання має бути понад метр.

Крім того, генератор має бути сухим, щоб уникнути ураження струмом, а перед заправкою йому потрібно дати охолонути. Також забороняється зберігати запас бензину поруч із генератором.

Як пояснили в Держенергонагляді, під час під'єднання електростанції до внутрішніх електричних мереж будівлі необхідно забезпечити їх безумовне від'єднання від зовнішніх електромереж.

"Якщо не виконати цю умову під час роботи генератора на внутрішню мережу, зовнішнє електропостачання може бути відновлено без попередження, що призведе до короткого замикання, виходу з ладу обладнання, пожежі та інших непередбачуваних наслідків", - попередили у відомстві.

Однак, якщо в будинку (дачі) часто відключають електроенергію, рекомендується під'єднати електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного ввімкнення резерву (АВР).

Крім того, під час встановлення генератора забороняється під'єднання електростанції до мережі будівлі, якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну спроможність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт).

"Тобто під'єднати електростанцію до найближчої розетки в будівлі, попередньо вимкнувши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники, можна лише перевіривши параметри розетки (10А - 2,2 кВт або 15А - 3,5 кВт)", - вказали в Держенергонагляді.

Теги: #генератори #будинки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 04.07.2024
"Київстар" розширить мережу генераторів на 36,5% за рахунок стаціонарних пристроїв

"Київстар" розширить мережу генераторів на 36,5% за рахунок стаціонарних пристроїв

18:37 03.07.2024
Франція передала 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова

Франція передала 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова

10:04 19.06.2024
В українських клініках встановлено понад 11 тис. автоматичних генераторів на випадок блекаутів - МОЗ

В українських клініках встановлено понад 11 тис. автоматичних генераторів на випадок блекаутів - МОЗ

20:39 17.06.2024
Під час надзвичайних ситуацій власників генераторів через шум не штрафують - МОЗ

Під час надзвичайних ситуацій власників генераторів через шум не штрафують - МОЗ

09:26 27.05.2024
Петиція із закликом припинити знищення зелених насаджень на прибудинкових територіях у Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом припинити знищення зелених насаджень на прибудинкових територіях у Києві набрала потрібну кількість голосів

08:06 26.05.2024
Три багатоповерхові житлові будинки та сім приватних пошкоджено внаслідок падіння уламків дрона на Вінниччині

Три багатоповерхові житлові будинки та сім приватних пошкоджено внаслідок падіння уламків дрона на Вінниччині

12:52 24.05.2024
"Vodafone Україна" закупить генераторні установки та акумуляторні батареї на 438 млн грн

"Vodafone Україна" закупить генераторні установки та акумуляторні батареї на 438 млн грн

15:06 09.05.2024
"Епіцентр" фіксує зростання попиту на зарядні станції в 4,5 раза і готовий до можливого стрибка запитів на генератори

"Епіцентр" фіксує зростання попиту на зарядні станції в 4,5 раза і готовий до можливого стрибка запитів на генератори

16:03 21.04.2024
Київщина вже передала на Харківщину майже 130 генераторів різної потужності - ОВА

Київщина вже передала на Харківщину майже 130 генераторів різної потужності - ОВА

09:17 16.04.2024
Майже 11,2 тис. генераторів встановлено в українських клініках - МОЗ

Майже 11,2 тис. генераторів встановлено в українських клініках - МОЗ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен: триває передача винищувачів F-16 із Данії, Нідерландів, винищувачі літатимуть у небі України цього літа

Зеленський на другий день роботи у Вашингтоні анонсував швидке рішення щодо F-16, нові безпекові угоди та близько десяти зустрічей із лідерами

Столтенберг: Україна буде членом НАТО, але говорити про те, коли це станеться, ще зарано

Столтенберг: Це буде історичний саміт, на якому ми ухвалимо важливі рішення щодо України

Аварійно-рятувальні роботи в Києві після ракетної атаки 8 липня завершено: 33 людини загинули, п'ятеро з них - діти

ОСТАННЄ

Білий дім оприлюднив спільну заяву США, Нідерландів і Данії щодо відправки F-16 в Україну

Проєкт Recast Plastic став переможцем премії CCIFU для жінок-підприємців

Україна та Люксембург підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку

"McDonald's Україна" зібрав 4,6 млн грн на допомогу "Охматдиту"

Суд заочно заарештував бізнесмена Жеваго, підозрюваного у справі ексголови Верховного суду, - САП

Блінкен: триває передача винищувачів F-16 із Данії, Нідерландів, винищувачі літатимуть у небі України цього літа

Зеленський на другий день роботи у Вашингтоні анонсував швидке рішення щодо F-16, нові безпекові угоди та близько десяти зустрічей із лідерами

Столтенберг: Україна буде членом НАТО, але говорити про те, коли це станеться, ще зарано

Втрати російських військ на харківському напрямку з 10 травня становлять 91% - начштабу ОТУ "Харків"

Росіяни обстріляли Вознесенськ, є поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА