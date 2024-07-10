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16:45 10.07.2024

Суд заочно заарештував бізнесмена Жеваго, підозрюваного у справі ексголови Верховного суду, - САП

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Суд заочно заарештував бізнесмена Жеваго, підозрюваного у справі ексголови Верховного суду, - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту власнику групи "Фінанси і кредит", підозрюваному в наданні хабара ексголові Верховного Суду, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"10 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи "Фінанси і кредит", підозрюваному у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду (ч. 4 ст. 369 КК України)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Зазначається, що слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу після затримання підозрюваного і доставки до місця проведення досудового розслідування.

На момент скоєння злочину і нині фігурант перебуває на території Франції.

У повідомленні не зазначено ім'я підозрюваного, проте агентству "Інтерфакс-Україна" відомо, що йдеться про екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Як повідомлялося, 3 серпня 2023 р. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру ще одній особі у справі ексголови Верховного Суду - власнику групи "Фінанси і Кредит" Костянтину Жеваго.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі - ГЗК) у чотирьох компаній (далі - колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним і повернути собі акції ГЗК. Однак суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бек-офісу" у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн - суддям Верховного Суду, решту - як "оплату" посередницьких послуг).

Верховний Суд 19 квітня ухвалив рішення на користь бізнесмена, а 15 травня голову ВС і адвоката спіймали на гарячому під час отримання другого траншу в розмірі $450 тис.

Теги: #заочний_арешт #жеваго

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