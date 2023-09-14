Суд обрав запобіжний захід колишньому директору ДП "Поліграфкомбінат" - заочний арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому директору ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваному у привласненні майже півмільярда гривень державних коштів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"13 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід директору ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваному у привласненні та легалізації півмільярда гривень", - ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. "Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, у липні 2023 року НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему - майже півмільярда гривень збитків на ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Для розкриття злочину детективи та прокурори скористалися допомогою колег, створивши міжнародну слідчу групу зі слідчих Естонії та Франції.

Розслідування встановило, що ексдиректор ДП "Поліграфкомбінат" для власного збагачення під час закупівлі витратних матеріалів для виготовлення документів (зокрема паспортів для виїзду за кордон тощо) використовував підконтрольну йому зареєстровану в Республіці Естонія компанію. Матеріали для українського державного підприємства закуповували не безпосередньо у виробників, а через компанію-прокладку. У такий спосіб ціни завищували вчетверо-шестеро. Це дало змогу зосередити на рахунках естонської компанії суму в розмірі, еквівалентному сумі майже півмільярда гривень. Після чого такі кошти переводили на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих у різних країнах. Так було забезпечено маскування їх незаконного походження.

В Естонії підозрюваному сприяли два громадянина цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця.

Така схема діяла впродовж 2013-2016 рр. Саме тому вартість продукції ДП "Поліграфкомбінат "Україна" була штучно збільшена за рахунок корупційної складової.

У період із 2011-го до 2016 року ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов. Із січня 2017 року обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, із березня 2020 року до травня 2021 року був міністром охорони здоров'я України.