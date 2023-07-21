САП і НАБУ викрили схему привласнення та легалізації коштів, організовану ексдиректором "Поліграфкомбінату "Україна"

Спільна слідча група, до якої ввійшли правоохоронці України, Естонії та Франції, викрила схему привласнення та легалізації коштів, організовану ексдиректором ДП "Поліграфкомбінат", повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Розслідування встановило, що ексдиректор ДП "Поліграфкомбінат" для власного збагачення під час закупівлі витратних матеріалів для виготовлення документів (зокрема паспортів для виїзду за кордон тощо) використовував підконтрольну йому зареєстровану в Республіці Естонія компанію. Матеріали для українського державного підприємства закуповувалися не безпосередньо у виробників, а через компанію-прокладку. Таким чином, ціни завищувалися в 4-6 разів. Це дозволило зосередити на рахунках естонської компанії суму в розмірі, еквівалентному близько півмільярда гривень. Після чого такі кошти переводилися на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих у різних країнах. Таким чином, забезпечувалося маскування їхнього незаконного походження", - зазначається в повідомленні САП.

Для допомоги в реалізації такої схеми, колишній посадовець залучив наближену до себе особу та одного з начальників відділів ДП "Поліграфкомбінат".

В Естонії йому сприяли два громадянина цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця.

Така схема діяла впродовж 2013-2016 років. Саме тому вартість продукції ДП "Поліграфкомбінат" була штучно збільшена за рахунок корупційної складової.

"Підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. Таким чином, зловмисники отримували додаткову винагороду у формі роялті. Кожен громадянин України під час оформлення документів (насамперед паспортів для виїзду за кордон) був змушений платити завищену ціну", - зазначає САП.

У п'ятницю, 21 липня, прокурори САП і детективи НАБУ повідомили фігурантам справи про підозру в заволодінні та легалізації коштів. Крім того, за ініціативи антикорупційних органів уряд вжив заходів та припинив безпідставну виплату роялті іноземній компанії.

За результатами діяльності спільної слідчої групи в Естонії викрито її громадянина, якого перевіряють правоохоронні органи різних країн на причетність до організації складної системи відмивання коштів по всьому світу. Крім нього, правоохоронці Естонії повідомили про підозру в легалізації коштів ще трьом громадянам Естонії.

Французькими правоохоронцями надається оцінка законності інших осіб на території Франції.

У період із 2011 року до 2016 року ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов. Із січня 2017 року Степанов обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, із березня 2020 року до травня 2021 року був міністром охорони здоров'я України.