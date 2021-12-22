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13:22 22.12.2021

ВАКС заочно заарештував екс-голову ПриватБанку Дубілета

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ВАКС заочно заарештував екс-голову ПриватБанку Дубілета

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) колишньому голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету, якого підозрюють у розтраті коштів банку напередодні його націоналізації та завданні банку збитків у сумі $314,9 млн.

"22 грудня 2021 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління ПриватБанку", - повідомляється в Telegram ВАКС у середу.

Як встановлено під час слідства, у грудні 2016 року, за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним, О.Дубілет спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з банком, повідомила прес-служба.

Крім того, екс-голову банку підозрюють у розтраті коштів банку в переддень його націоналізації в розмірі $314,9 млн шляхом незаконного списання зобов'язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів ПриватБанку, організації незаконної та документально необґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов'язану з ПриватБанком компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикриття вчиненого злочину.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурорів і детективів та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління банку.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у її капітал понад 155 млрд грн.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-ше місце (550,328 млрд грн) серед 71 банку, що діє в країні.

Теги: #заочний_арешт #дубілет #вакс
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