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10:34 08.05.2024

ВАКС обрав запобіжний захід ексголові ФДМ Сенниченку у вигляді заочного арешту

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ВАКС обрав запобіжний захід ексголові ФДМ Сенниченку у вигляді заочного арешту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексголові Фонду державного майна України, якого підозрюють в організації злочинного угруповання, що заволоділо у 2019-2021 рр. понад 500 млн грн коштів держпідприємств, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"7 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угруповання, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один із найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 10 млрд грн", - ідеться в повідомленні САП у середу.

У повідомленні не зазначено імені підозрюваного, відомо, що йдеться про Дмитра Сенниченка.

Наразі фігурант перебуває в міжнародному розшуку, після затримання підозрюваного та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У березні 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили злочинне угруповання, яке протягом 2019-2021 рр. заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких - ОПЗ та один із найбільших у світі виробників титанової сировини ОГХК.

За версією слідства, ексголова ФДМ Дмитро Сенниченко разом зі спільниками призначив "своїх" людей директорами підприємств, які в подальшому укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Сенниченко очолював ФДМ із 19 вересня 2019 року до 17 лютого 2022 року.

Теги: #сенниченко #вакс #заочний_арешт

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