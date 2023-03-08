ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу Бахматюка за підозрою в наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС та його раднику

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого підозрюють у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові Державної фіскальної служби (ДФС) України Роману Насірову та його раднику.

"7 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику", - ідеться в повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури в середу.

У повідомленні САП імені власника агрохолдингу не називають. Ідеться про власника "Укрлендфармінгу" Олега Бахматюка, який у вівторок оприлюднив заяву щодо рішення ВАКС про його заочний арешт і назвав це тиском на бізнес.

Як повідомляє САП, після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Встановлено, що протягом 2015-2016 років голова ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Дії власника агрохолдингу кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, колишнього голови ДФС України - за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, повідомляє ВАКС.

Раніше повідомлялося, що антикорупційні органи України завершили досудове розслідування стосовно колишнього голови ДФС Насірова та його радника, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

"Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті ($5,5 млн і EUR21 млн) відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання посадовою особою - з використанням підприємств-нерезидентів, контроль за діяльністю яких здійснював безпосередньо голова ДФС України, його радник та інші особи, пов'язані з ним родинними відносинами", - повідомила САП.