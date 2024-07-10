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13:42 10.07.2024

Глава Міноборони Ізраїлю заявив про ліквідацію або поранення 60% бійців ХАМАС

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Глава Міноборони Ізраїлю заявив про ліквідацію або поранення 60% бійців ХАМАС

Угруповання ХАМАС під час операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Секторі Гази втратило вбитими і пораненими 60% бійців, заявив у середу в кнесеті ізраїльський міністр оборони Йоав Галант.

"Міністр оборони Йоав Галант у середу сказав, що 60% терористів ХАМАС убито або поранено внаслідок ізраїльської операції в Газі", - інформує The Jerusalem Post.

"Дії ЦАХАЛ до цього моменту призвели до ліквідації понад 14 тис. терористів", - зазначив міністр.

Він додав, що ЦАХАЛ вдалося вивести з ладу більшість із 24 батальйонів ХАМАС, а також повернути додому половину захоплених ХАМАС заручників.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснила напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники. У відповідь ЦАХАЛ розпочав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. За інформацією ізраїльської сторони, у Секторі Гази можуть залишатися ще 120 заручників.

Теги: #ізраїль #хамас

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