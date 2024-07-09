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23:20 09.07.2024

Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

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Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

 Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетною темою для української делегації на полях саміту НАТО у Вашингтоні стане посилення протиповітряної оборони для захисту від російських атак.

"Розмовлятимемо з країнами. У нас на полях саміту НАТО достатня кількість двосторонніх зустрічей. Там обговорюватимемо пріоритети, перш за все, системи протиповітряної оборони. Я думаю, після такого (удару по "Охматдиту" - ІФ-У) і президент Байден, і інші лідери можуть бути більш потужними та рішучими, ніж це було до цього моменту", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами перед початком урочистого заходу на честь 75-річчя створення НАТО у Вашингтоні.

Він також подякував США за проголосований пакет військової та фінансової підтримки Києву. "Він поступово приходить на поле бою і поступово посилює нашу армію", - сказав президент.

Раніше Зеленський заявляв про необхідність посилити вдвічі протиповітряну оборону держави протягом поточного літа. Він також заявляв, що Україні необхідно як мінімум сім систем ППО.

Теги: #партнери #україна #пво #посилення

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