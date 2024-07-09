Столтенберг: Оборонна промисловість країн НАТО отримає більше замовлень від урядів, співпраця з Україною в цій сфері буде активізована

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє про намір альянсу збільшити видатки на оборону, що забезпечить більше контрактів для оборонної промисловості, так само як і говорить про необхідність активізувати в цій сфері співпрацю з Україною.

Про це він сказав у вівторок у Вашингтоні, під час виступу на Форумі оборонної промисловості, який відбувся перед самітом НАТО, що пройде в столиці США з 9 до 11 липня.

За словами Столтенберга, під час саміту союзники узгодять "зобов'язання щодо оборонної промисловості", так само як і ухвалять рішення, спрямовані на тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема, з Україною.

"Ми активізуємо нашу співпрацю з Україною. Тепер ми, як НАТО, беремо на себе провідну роль у наданні допомоги в безпековій сфері та навчанні. У Німеччині в нас буде командування і 700 осіб персоналу. Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й разом інвестувати та розвивати проєкти, спрямовані на збільшення можливостей України виробляти зброю та боєприпаси самостійно. І знову ж таки, деякі з вас уже є частиною цього процесу", - сказав він, звертаючись до представників оборонної промисловості.

Генсек висловив думку, що участь західної оборонної промисловості в українській, так само як і інвестиції, "добре, тому що ви приносите капітал і знання".

"Але це вулиця з двостороннім рухом, тому що українці теж нас багато чому вчать. У них є бойовий досвід і винахідливість, які, я переконаний, також зміцнюють нашу оборонну промисловість. Тож ми будемо тісніше співпрацювати з українцями і вітаємо всі ваші ініціативи та пропозиції", - зазначив Столтенберг.

Він констатував, що "неможливо забезпечити сильну оборону без сильної оборонної промисловості".

"Ми повністю залежимо від вас, тому що ви надаєте і виробляєте необхідні нам можливості: зброю, боєприпаси, системи, які потрібні нам для сильного захисту... Хороша новина полягає в тому, що ви також дуже залежите від нас, тому що ми ваш єдиний клієнт: єдиний спосіб отримати контракти на купівлю вашої продукції - це рішення урядів інвестувати більше в оборону. Це - джерело вашого бізнесу", - окреслив генсек взаємозалежність компаній із владою.

Столтенберг також висловив думку, що досягнуті більшістю союзників 2% ВВП на оборону, недостатні. "Ми зробимо більше. Отже, у вас є чудові перспективи, тому що витрати на оборону продовжуватимуть зростати", - переконаний він.

У зв'язку з цим генсек повідомив, що дане зобов'язання інвестувати більше в оборону буде відображено в рішенні, яке буде ухвалено цього тижня на саміті НАТО. "Усі союзники з НАТО підпишуть нове зобов'язання в сфері оборонної промисловості. І це буде запорукою, яка допоможе зробити нашу промисловість у Європі та Північній Америці сильнішою, більш інноваційною і здатною виробляти у великих масштабах", - зазначив Столтенберг.