Інтерфакс-Україна
Інвестиції
14:41 30.04.2025

ЄК виділяє 910 млн євро на посилення оборонних можливостей ЄС

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ЄК виділяє 910 млн євро на посилення оборонних можливостей ЄС

 Єврокомісія (ЄК) оголосила в середу про інвестиції 910 млн євро в мажах Європейського оборонного фонду (EDF) для проєктів зі створення сильної та інноваційної оборонної промисловості в Європі.

"Обрані (для інвестицій - ІФ-У) пропозиції підтримують розроблення критично важливих оборонних спроможностей, як-от системи протиповітряної та протиракетної оборони і безпілотні літальні апарати, що дадуть змогу європейським збройним силам реагувати на загрози, що виникають, та захищати наших громадян, чи то через зміцнення нашої колективної оборони, чи то через підтримку наших партнерів, як-от України", - заявив член ЄК з питань оборони Андрюс Кубілюс.

У комюніке Єврокомісії повідомляють, що ці інвестиції спрямовані "на усунення ключових прогалин в оборонному потенціалі, таких як мобільність збройних сил і захист від безпілотників, за допомогою інновацій і співпраці в європейській науці та промисловості".

"Ба більше, вперше українська оборонна промисловість може бути пов'язана з проектами EDF", - наголошується в документі.

Ці інвестиції, йдеться в комюніке ЄК, сприятимуть розвитку оборонної промисловості Європи відповідно до плану ЄК ReArm Europe/Readiness 2030 зі зміцнення загальноєвропейських оборонних спроможностей і "білої книжки" з оборонної готовності Європи до 2030 року, в якій визначаються потреби в інвестиціях.

Після відбору пропозицій щодо проєктів Єврокомісія розпочне підготовку угод за грантами з консорціумами з метою підписання їх до кінця року, повідомили в Брюсселі.

Теги: #єврокомісія #інвестиції #оборонна_промисловість

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