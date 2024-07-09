Події

20:14 09.07.2024

Японія передала Україні дві машини для механізованого розмінування

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Японія передала Україні дві машини для механізованого розмінування

Уряд Японії передав підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 2 машини механізованого розмінування Nikken, які вже 9 липня вирушать у Запорізьку та Донецьку області, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Ми хочемо подякувати уряду і посольству Японії, а також агентству міжнародного співробітництва JICA за допомогу і спільну стійкість у важкі для України часи", - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, якого цитує пресслужба в телеграм-каналі у вівторок.

Своєю чергою, посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі висловив захоплення піротехнікам і саперам, які невтомно очищають українську землю від вибухонебезпечних предметів.

"Передані машини сьогодні ж вирушать до Запорізької та Донецької областей для виконання необхідних завдань", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #розмінування #машини #японія

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