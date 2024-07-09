Події

19:32 09.07.2024

РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН через російську масовану атаку по Україні - Кулеба

1 хв читати
РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН через російську масовану атаку по Україні - Кулеба

РФ, зловживаючи своїм правом як голови в Радбезі ООН, намагалася заблокувати участь України в ініційованому засіданні у зв'язку з російською масованою атакою по Україні 8 липня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Коли ми запустили процес проведення цього засідання, то перше, що намагалася зробити РФ, - зловживаючи своїм правом як головування, намагалася заблокувати участь України в засіданні у зв’язку з обстрілом України. Ця спроба говорить сама за себе. Ми її успішно подолали", - сказав Кулеба під час виходу в ефір телемарафону з Вашингтона напередодні саміту НАТО.

За словами міністра, засідання Радбезу ООН важливе тим, щоб "історія "Охматдиту" прозвучала дуже потужно в усьому світі". Також він додав, що засідання важливе тим, щоб "уряди всіх країн почули позиції на Радбезі".

"Я не сумніваюся, що РФ буде сьогодні брехати й розповідати на Радбезі, що це не вони, як завжди. І цю брехню важливо теж світу почути, оскільки Україна має неспростовні докази того, що це була саме РФ", - заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що засідання Радбезу допоможе в мобілізації підтримки України і в питанні відновлення "Охматдиту", і в інших питаннях, зокрема в контексті української Формули миру.

Теги: #радбез_оон #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 08.07.2024
Засідання Радбезу ООН у зв'язку з атакою РФ по дитячій лікарні в Києві відбудеться 9 липня

Засідання Радбезу ООН у зв'язку з атакою РФ по дитячій лікарні в Києві відбудеться 9 липня

17:42 08.07.2024
Кулеба про атаку РФ по Україні: Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції

Кулеба про атаку РФ по Україні: Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції

17:17 04.07.2024
Кулеба: Рішення, які дозволять Україні знищити російські бомбардувальники, готують і ухвалять

Кулеба: Рішення, які дозволять Україні знищити російські бомбардувальники, готують і ухвалять

18:56 03.07.2024
Кулеба і Блінкен обговорили посилення української ППО та відновлення енергосистеми

Кулеба і Блінкен обговорили посилення української ППО та відновлення енергосистеми

15:15 03.07.2024
Кулеба привітав нового главу МЗС Єгипту з призначенням на посаду, сподівається на спільну роботу з розвитку українсько-єгипетських відносин

Кулеба привітав нового главу МЗС Єгипту з призначенням на посаду, сподівається на спільну роботу з розвитку українсько-єгипетських відносин

09:16 19.06.2024
Радбез ООН обговорив перспективи досягнення миру в Україні

Радбез ООН обговорив перспективи досягнення миру в Україні

20:09 06.06.2024
Кулеба привітав Данію, Грецію, Пакистан, Панаму і Сомалі з обранням у непостійні члени РБ ООН

Кулеба привітав Данію, Грецію, Пакистан, Панаму і Сомалі з обранням у непостійні члени РБ ООН

01:01 19.04.2024
США заблокували рішення ООН щодо визнання Палестинської автономії повноправними членом

США заблокували рішення ООН щодо визнання Палестинської автономії повноправними членом

02:58 23.03.2024
Росія і Китай наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Газі

Росія і Китай наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Газі

14:27 15.03.2024
Засідання Радбезу ООН відбудеться в п'ятницю у зв'язку з "президентськими виборами", які РФ проводить на окупованих українських територіях - Кислиця

Засідання Радбезу ООН відбудеться в п'ятницю у зв'язку з "президентськими виборами", які РФ проводить на окупованих українських територіях - Кислиця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

За даними прокуратури, у Києві від ракетної атаки постраждали 100 людей, 30 - загинули, четверо з них - діти

Червоний Хрест України з партнерами профінансує відновлення "Охматдиту" на 40 млн грн

ОСТАННЄ

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин

Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

Столтенберг: Оборонна промисловість країн НАТО отримає більше замовлень від урядів, співпраця з Україною в цій сфері буде активізована

Україна порушить питання про можливу допомогу США у відновленні "Охматдиту" - Кулеба

Польща проситиме у НАТО фінансування будівництва військових трубопроводів

Блінкен: На саміті НАТО буде дуже сильний пакет допомоги для України

Італія продовжить тимчасовий захист для українців - Кондратюк після зустрічі з міністеркою Кальдероне

Лави 24 ОМБ ім. Короля Данила поповнять колишні ув'язнені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА