РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН через російську масовану атаку по Україні - Кулеба

РФ, зловживаючи своїм правом як голови в Радбезі ООН, намагалася заблокувати участь України в ініційованому засіданні у зв'язку з російською масованою атакою по Україні 8 липня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Коли ми запустили процес проведення цього засідання, то перше, що намагалася зробити РФ, - зловживаючи своїм правом як головування, намагалася заблокувати участь України в засіданні у зв’язку з обстрілом України. Ця спроба говорить сама за себе. Ми її успішно подолали", - сказав Кулеба під час виходу в ефір телемарафону з Вашингтона напередодні саміту НАТО.

За словами міністра, засідання Радбезу ООН важливе тим, щоб "історія "Охматдиту" прозвучала дуже потужно в усьому світі". Також він додав, що засідання важливе тим, щоб "уряди всіх країн почули позиції на Радбезі".

"Я не сумніваюся, що РФ буде сьогодні брехати й розповідати на Радбезі, що це не вони, як завжди. І цю брехню важливо теж світу почути, оскільки Україна має неспростовні докази того, що це була саме РФ", - заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що засідання Радбезу допоможе в мобілізації підтримки України і в питанні відновлення "Охматдиту", і в інших питаннях, зокрема в контексті української Формули миру.