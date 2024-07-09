Унаслідок ракетної атаки у Вільнянську знищено три підприємства, поранені двоє людей

Російські війська завдали ракетного удару двома ракетами по Вільнянську Запорізької області - двоє людей дістали поранень, зруйновано три підприємства, повідомила голова Вільнянської міської територіальної громади Наталія Мусієнко.

"Двоє чоловіків поранені. Один із них – у стані середньої важкості. Зруйновані найбільші підприємства Вільнянська. Такі наслідки чергової ракетної ворожої атаки рф по Вільнянську", - йдеться в повідомленні Запорізької ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що внаслідок прямого влучання двома ракетами постраждало, зокрема, підприємство з виготовлення пелетів і брикетів, виникла пожежа. Зазначається, що в момент атаки на робочому місці нікого не було, тому ніхто не постраждав.