Шмигаль обговорив із головою Генасамблеї ООН ситуацію в енергетиці та продовольчу безпеку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із головою Генеральної асамблеї ООН Деннісом Френсісом ситуацію в енергетиці та продовольчу безпеку.

"Розповів про потреби України в обладнанні для відновлення та розбудови децентралізованої системи. Укотре наголосив на важливості деокупації Запорізької АЕС та повернення її під контроль України. Необхідно зупинити ядерний терор росії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також сторони обговорили питання продовольчої безпеки та експорту українського зерна.

"Ядерна й продовольча безпека - серед пунктів Формули миру президента України. Закликаємо сприяти її реалізації", - наголосив прем'єр.

Крім того, серед обговорюваних тем було гуманітарне розмінування, оскільки ООН може допомогти в постачанні необхідної техніки.

"Подякував ГА ООН за підтримку резолюцій на користь України, а також за фінансування гуманітарних проєктів, зокрема відновлення критичної інфраструктури. Відзначив важливість підтримки у відновленні домівок українців. Розраховуємо на розширення кількості наших спільних проєктів", - підсумував Шмигаль.