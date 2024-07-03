Київський апеляційний суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом народного депутата України Миколу Тищенка, підозрюваного в незаконному позбавленні волі військовослужбовця в Дніпрі.

"3 липня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора і застосовано до підозрюваного Т. запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за винятком необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, за адресою, визначеною в ухвалі, строком до 23 серпня 2024 року, в межах строку досудового розслідування, з покладенням на підозрюваного Т. обов’язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні пресслужби суду в середу.

Повідомляється, що за результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2024 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

У повідомленні зазначається, що "громадянин Т. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України".

Як повідомлялося з посиланням на матеріали Державного бюро розслідувань, 20 червня поточного року в Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого - колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдавали тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.