У Херсоні та області діє 21 укриття, встановлене Українським Червоним Хрестом

Український Червоний Хрест встановив у Херсоні ще два мобільні укриття, де люди можуть сховатися під час російських обстрілів.

"У Херсоні встановлено ще два мобільні укриття. Загалом Український Червоний Хрест встановив 21 укриття в Херсоні та Херсонській області", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці.

Укриття є протиосколковими спорудами цивільного захисту, які допоможуть убезпечити людей у місцях масового скупчення від осколкових поранень. Вони встановлені біля закладів охорони здоров'я, ринків, автостанцій, зупинок громадського транспорту та місць надання адміністративних послуг. Кожна конструкція має площу 10 м² і може вмістити приблизно 10-15 осіб.