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13:54 03.07.2024

У Херсоні та області діє 21 укриття, встановлене Українським Червоним Хрестом

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У Херсоні та області діє 21 укриття, встановлене Українським Червоним Хрестом

Український Червоний Хрест встановив у Херсоні ще два мобільні укриття, де люди можуть сховатися під час російських обстрілів.

"У Херсоні встановлено ще два мобільні укриття. Загалом Український Червоний Хрест встановив 21 укриття в Херсоні та Херсонській області", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці.

Укриття є протиосколковими спорудами цивільного захисту, які допоможуть убезпечити людей у місцях масового скупчення від осколкових поранень. Вони встановлені біля закладів охорони здоров'я, ринків, автостанцій, зупинок громадського транспорту та місць надання адміністративних послуг. Кожна конструкція має площу 10 м² і може вмістити приблизно 10-15 осіб.

 

Теги: #укриття #український_червоний_хрест #херсон

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