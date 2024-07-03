На Миколаївщині масштабна пожежа сухостою перекинулася на житлові будинки - ДСНС

У м. Вознесенську Миколаївської області сталося загоряння сухостою, яке згодом перекинулося на господарську споруду на сусідньому подвір'ї, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Полум'я неймовірно швидко перекидалося по деревах на території інших домоволодінь вздовж вулиці. Через поривчастий вітер і посушливу погоду вогонь охоплював сухостій, "перестрибуючи" із двору в двір. Знищено одну господарчу споруду, пошкоджено житловий будинок, ще одну господарчу споруду та літню кухню. Загалом вогнем було охоплено одразу вісім приватних домоволодінь", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Пожежники понад п'ять годин боролися з пожежею. Їм вдалося врятувати п'ять житлових будинків і три господарські будівлі.

Зазначається, що за останню добу в природних екосистемах України виникло 229 пожеж загальною площею 166,19 га.