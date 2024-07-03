Події

09:39 03.07.2024

У Боровій Харківської області з-під завалів зруйнованого ранковим авіаударом будинку дістали тіло загиблого

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За уточненими даними, унаслідок ударів, завданих ЗС РФ по центральній частині Борової Ізюмського району Харківської області, є не тільки потерпілі, а й загиблий, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: понад 10 житлових будинків, господарські будівлі, магазини та адміністративна будівля. Загинув 48-річний чоловік: його тіло витягли з-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років - поранення", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці також зафіксували наслідки ворожих ракетних ударів, завданих, за попередніми даними С-300, по Дергачах у ніч на 3 липня.

"Дістали поранення 65-річна жінка та 80-річний чоловік. Пошкоджені щонайменше 10 приватних домоволодінь", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #харківська_область

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