Події

08:37 03.07.2024

РФ обстріляла три прикордонні громади Сумської області

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РФ обстріляла три прикордонні громади Сумської області

Російські війська вночі та вранці в середу обстріляли три прикордонні громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади", - сказано в повідомленні.

Так, у Великописарівській громаді здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух).

Під артилерійський обстріл потрапили Білопільська (25 вибухів) і Краснопільська (2 вибухи) громади.

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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