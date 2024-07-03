РФ обстріляла три прикордонні громади Сумської області

Російські війська вночі та вранці в середу обстріляли три прикордонні громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади", - сказано в повідомленні.

Так, у Великописарівській громаді здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух).

Під артилерійський обстріл потрапили Білопільська (25 вибухів) і Краснопільська (2 вибухи) громади.