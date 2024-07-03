Пожежу в ЖК “Республіка локалізовано, попередньо без постраждалих

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Пожежу в столичному ЖК "Республіка" у вівторок увечері локалізовано, попередньо без постраждалих, повідомили в KAN Development агентству "Інтерфакс-Україна".

“Ми очікуємо на результати експертизи від ДСНС для визначення точної причини займання. За попередньою інформацією, спалах стався на території власника однієї з квартир житлового комплексу і ніяк не пов'язаний із генератором. На момент інциденту енергопостачання у будинку було присутнім", - повідомили у прес-службі. І додали, що девелопером розроблено алгоритм і регулярно проводилися навчання спільно з ДСНС у кожному з комплексів, завдяки чому пожежники змогли швидко розпочати ліквідацію пожежі.

Як повідомляє ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 21.38, ліквідовано о 23.03, попередньо ніхто не постраждав. Відбулося займання утеплювача з поширенням полум'я на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. На місці працювало 38 пожежних та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

На даний момент девелопер разом з компанією комплексу, що управляє, активно працює над організацією тимчасового притулку для нужденних.

KAN Development створена у 2001 році. У портфелі компанії - Ocean Plaza, Respublika Park, Tetris Hall, Central Park, Comfort Town, "Файна Таун", Respublika, IQ Business Center та 101 Tower. За 20 років роботи на ринку KAN Development створив понад 3 млн. кв. м житлової, торгової та комерційної нерухомості. Компанія також активно розвиває власну мережу навчальних закладів "А+".