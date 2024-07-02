Умеров зустрівся з міністром оборони США Остіном

Міністр оборони України Рустем Умеров спільно з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком та віце-прем'єр-міністеркой у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною у вівторок провели зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити питання безпеки та оборонного співробітництва, повідомляє Міноборони України

"Висловили вдячність за новий пакет допомоги на 2,3 млрд доларів, що включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО. Протиповітряна оборона – наш пріоритет. Обговорили надання додаткових систем для захисту міст та інфраструктури", - написав міністр у Телеграм.

За словами міністра, проводиться активна робота, щоб ці системи якнайшвидше прибули в Україну. Також він поінформував Остіна про поточну ситуацію на фронті та потреби військових.

"КАБи – одна з найбільших загроз. Посилення озброєнням та боєприпасами бойових бригад – інший фокус. Вдячний Ллойду Остіну за лідерство в контактній групі з оборони України", - наголосив Умеров.