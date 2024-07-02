Події

19:41 02.07.2024

Стефанчук провів зустріч із головою Генасамблеї ООН

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GRf-K9ym-Xs-AAel-O6 Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс під час зустрічі обговорили Формулу миру президента України Володимира Зеленського, зокрема щодо виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку.

"Зустріч із головою Генеральної Асамблеї ООН. Ми обговорили низку питань, зокрема важливість реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського. Ми зосередилися на пункті 5 ініціативи - "Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку", яка перебуває під патронатом парламенту України", - написав Стефанчук у соціальній мережі Х у вівторок увечері.

Стефанчук також повідомив, що в центрі уваги їхньої зустрічі також були продовольча та ядерна безпека, а також гуманітарна підтримка України.

 

 

 

Теги: #стефанчук #оон #генасамблея

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