Кількість постраждалих у Нікополі через обстріли зросла до 10, стало відомо про ще одного пораненого - в Покровській громаді

У Нікополі внаслідок російських обстрілів кількість постраждалих зросла до 10, чотирьох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог протягом дня нещадно атакував Нікопольшину артилерією і БПЛА. Найбільше дісталося райцентру. Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Раніше цього дня Лисак повідомляв про двох загиблих і дев'ятьох поранених.

За даними ОВА, в місті пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, чотири господарські будівлі, сім автомобілів. Пошкоджено два навчальні заклади, амбулаторію, адміністративну будівлю, магазини, салон краси, банк.

Лисак також повідомив, що окупанти у вівторок обстріляли Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади, пошкоджено агрофірму, виникла пожежа, її ліквідували.

"Цілив агресор і по Покровській громаді. Попередньо, там поранена людина. Інформацію уточнюємо", - додав Лисак.