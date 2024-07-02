Зеленський доручив Умєрову з'ясувати конкретні дати поставок зі США додаткових Patriot в Україну

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову, який перебуває з візитом у США, з'ясувати конкретні дати постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, про які є домовленості з американською стороною.

"Доручив також міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли буде поставлено додаткові системи Patriot, про які ми маємо домовленість із партнерами", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави також повідомив, що заслухав у вівторок і доповідь керівника зовнішньої розвідки Олега Іващенка. "Зрозуміле коло питань - про те, що нам загрожує, і про можливості, якими можемо скористатися. Є хороші перспективи", - зазначив президент.