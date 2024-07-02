Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити Сили оборони

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Від початку доби і станом на 16:00 на всій лінії фронту відбулося 93 бойові зіткнення, найбільша кількість на покровському напрямку - 26, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій у Донецькій області. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 93. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ і завдають ворогу значних втрат", - зазначено у зведенні Генштабу у фейсбуці у вівторок.

Повідомляється, що прикордоння Сумської та Чернігівської областей, як і раніше, перебуває під артилерійськими обстрілами з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Рясне, Кіндратівка, Мхи, Миропілля, Баранівка, Дегтярне, Велика Писарівка та Розори. Також окупанти ведуть диверсійно-розвідувальну діяльність.

У зведенні Генштабу відзначається значна активність бомбардувань ворога в Харківській області. "Сьогодні зі сторони Бєлгорода (рф) та Шебекіного (рф) терористи загалом завдали 12 ударів, зокрема, скинули 20 КАБів. Цілили в райони населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанські Хутори, Тихе, Глибоке та Малі Проходи. Некеровані авіаракети розривалися неподалік Сотницького Козачка", - уточнюють у Генштабі.

Повідомляється, що п'ять штурмів було відбито поблизу Глибокого і в районі Вовчанська на харківському напрямку, позиції не втрачено.

На куп'янському напрямку противник п'ять разів безуспішно штурмував оборонні рубежі ЗСУ в районі Синьківки, застосовував штурмову авіацію - вдарив 14 НАРами. "Українські воїни стійко тримають оборону. Ще один бій триває поблизу Стельмахівки", - зазначено у зведенні.

На лиманському напрямку за день армія РФ провела 12 атак на позиції ЗСУ поблизу Невського, Макіївки, Греківки та Тернів. Вісім бойових зіткнень завершилися без успіху для противника, ще чотири - тривають.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в обороні ЗСУ на сіверському напрямку. Поблизу Спірного, Івано-Дар'ївки та Виїмки українські захисники відбили три атаки противника. Ще два бойові зіткнення не завершилися. Ситуація контрольована.

На краматорському напрямку війська РФ здійснили три безуспішні штурми позицій ЗСУ поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.

На торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 17. Ворог за підтримки авіації концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Нью-Йорка і Торецька. Там зафіксовано понад половину всіх атак на напрямку. Тривають бої. Крім того, окупанти проводили безуспішні штурми біля Південного, Північного та Залізного.

"На покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Лозуватського, Чистобродівки та Уманського. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, 14 боїв – ще тривають. Втрати ворога уточнюються", - інформує Генштаб.

Тривають бої поблизу Красногорівки на курахівському напрямку. Наразі українські захисники тут відбили три атаки окупаційної армії, ще дві - тривають. Ще три штурми наші воїни зупинили у районах Парасковіївки та Георгіївки. Окупанти бомбардували Велику Новосілку та Катеринівку.

На времівському напрямку відбито ворожий штурм неподалік Костянтинівки. Аналогічна ситуація на оріхівському напрямку - тут окупанти зазнали невдачі в районі Роботиного. Крім того, війська РФ випустили вісім некерованих авіаракет біля Марфополя.

"На придніпровському напрямку ворог, теж безуспішно, двічі атакував наших оборонців поблизу Кринків. Райони населених пунктів Інгулець і Токарівка зазнали удару шістьма КАБами", - зазначено у зведенні Генштабу.