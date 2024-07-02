Події

17:45 02.07.2024

Обстановка на покровському напрямку залишається складною, там необхідно більше снарядів і вогневих засобів - Сирський

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Обстановка на покровському напрямку залишається складною, там необхідно більше снарядів і вогневих засобів - Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після тижня роботи на сході країни повідомив про ситуацію на фронті, зазначивши, що складна обстановка залишається на покровському напрямку.

Згідно з повідомленням Сирського у фейсбуці, він побував практично в усіх бригадах покровського, курахівського, времівського, торецького, краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську і під Харковом. Він зазначив, що скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності.

"Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому додався торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади героїчно щодня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника. Складною залишається обстановка на покровському напрямку. Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, вкотре провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність, і продовжив наступальні дії", - написав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, незважаючи на високі втрати в бронетехніці, ворог продовжує її використання в поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv-дронів.

"Незважаючи на посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів", - наголосив Сирський.

Також він зазначив, що на інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, водночас лінія активного фронту збільшилася.

"Мета моєї роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному вирішенні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ і впровадження його в процес підготовки військовослужбовців та підрозділів, а також надання дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Він також висловив подяку солдатам, сержантам і молодшим офіцерам.

Теги: #зсу #війна #сирський

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