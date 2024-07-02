Блінкен анонсував новини щодо зміцнення української ППО найближчим часом

Державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував новини щодо зміцнення української протиповітряної оборони "найближчим часом, коли ми наближатимемося до саміту НАТО".

"Зрозуміло, і для військового, і для економічного потенціалу необхідно забезпечити наявність протиповітряної оборони, щоб захистити райони, в які ви вкладаєте інвестиції. Ми це робимо. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчим часом, коли ми наближатимемося до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня", - сказав Блінкен під час бесіди про зовнішню політику США в Інституті Брукінгса у Вашингтоні.

За його словами, той факт, що Європейський Союз відкрив процес вступу України до ЄС, є найкращою гарантією того, що Україна продовжить проводити необхідні реформи для зміцнення та поглиблення своєї демократії.

На думку Блінкена, успіх України стане "найсильнішим докором Володимиру Путіну". Водночас, говорячи про те, що являє собою успіх, держсекретар сказав, що "це Україна, яка є сильною, успішною країною, дедалі більш інтегрованою із Заходом, і країною, яка може стояти на своїх власних ногах, у військовому, економічному та демократичному плані".

Окремо він наголосив, що Україна розвиває власну оборонну промислову базу в такий спосіб, а також, що США намагаються стимулювати інвестиції приватного сектору в Україну, щоб її економіка могла процвітати.

"Ми вже бачимо, що через Чорне море Україна експортує стільки ж, скільки експортувала до лютого 2022 року. За правильного інвестування економіка України має величезний потенціал", - зазначив Блінкен.

Держсекретар нагадав, що в лютому 2022 року, коли росіяни напали на Україну, вони хотіли "буквально стерти Україну з карти, покласти край її майбутньому як незалежної країни, включити її до складу великої Росії".

"Цього не сталося і не станеться. І це пояснюється двома причинами. Звісно, завдяки надзвичайній мужності та стійкості українців, а також тому, що понад 50 країн об'єдналися на чолі зі Сполученими Штатами на підтримку України", - додав він.