Орбан підтримав ініціативу Зеленського про відкриття першої української школи в Угорщині: Працюватимуть стільки шкіл, скільки потрібно

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського про відкриття першої української школи в Угорщині, запевнивши, що його країна підтримає функціонування й інших аналогічних українських шкіл.

"Я з великою радістю почув про ініціативу президента Зеленського щодо відкриття української школи в Угорщині... Ми розуміємо, що ви хочете мати (в Угорщині - ІФ-У) школу з українською мовою навчання. Фінансування цієї школи угорська держава бере на себе. Буде працювати (ця школа - ІФ-У). І буде стільки шкіл, скільки потрібно", - заявив Орбан на пресконференції з президентом України в Києві у вівторок.

Як зазначив Орбан, "нині українські діти навчаються в багатьох угорських школах, а багато угорських викладачів навчають українських дітей".

"Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово проживають в Угорщині, що їм це подобається. Мені здається, що вони добре працюють... Для нас дуже важливо, щоб українці, які перебувають в Угорщині, почувалися як вдома", - заявив він.

"Багато біженців прибули з України до нашої країни. Багато хто й раніше жив у нас. Люди хотіли отримати прихисток у нас, і це викликало цілу низку питань. Але ми маємо піклуватися про них. У них має бути можливість працювати, жити в безпеці та забезпечити відповідну школу для своїх дітей із викладачами", - додав Орбан.

Водночас, за словами угорського прем'єра, і на території України проживає традиційна угорська національна меншина. "Ми сподіваємося, що і тут будуть вирішені питання, і я бачу хороші шанси на це", - наголосив він.