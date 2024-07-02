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13:56 02.07.2024

Орбан - Зеленському: Припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу переговорів із РФ

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Орбан - Зеленському: Припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу переговорів із РФ
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонує президенту України Володимиру Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Мир - це важливе питання. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінуємо всі ініціативи пана Зеленського заради досягнення миру. Я розповів Зеленському, що ці ініціативи потребують багато часу. І саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - заявив Орбан на пресконференції із Зеленським у Києві у вівторок.

Він також сказав, що "дуже вдячний Зеленському за його думку з цього питання".

Теги: #війна #орбан #зеленський

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