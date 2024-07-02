Орбан прибув до Києва для зустрічі із Зеленським

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув у вівторок, 2 липня, з офіційним візитом до Києва вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомив спікер угорського уряду Золтан Ковач.

"Віктор Орбан прибув до Києва сьогодні вранці, щоб обговорити мир у Європі з президентом Володимиром Зеленським. Переговори будуть зосереджені на можливостях досягнення миру, а також на поточних проблемах угорсько-українських двосторонніх відносин", - написав Ковач у соцмережі Х.