Події

09:55 02.07.2024

Орбан прибув до Києва для зустрічі із Зеленським

1 хв читати
Орбан прибув до Києва для зустрічі із Зеленським
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув у вівторок, 2 липня, з офіційним візитом до Києва вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомив спікер угорського уряду Золтан Ковач.

"Віктор Орбан прибув до Києва сьогодні вранці, щоб обговорити мир у Європі з президентом Володимиром Зеленським. Переговори будуть зосереджені на можливостях досягнення миру, а також на поточних проблемах угорсько-українських двосторонніх відносин", - написав Ковач у соцмережі Х.

 

 

Теги: #візит #орбан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 30.06.2024
Орбан має намір сформувати нову фракцію в Європарламенті - ЗМІ

Орбан має намір сформувати нову фракцію в Європарламенті - ЗМІ

20:31 28.06.2024
В Україні з візитом перебуває делегація Бюро національної безпеки Польщі

В Україні з візитом перебуває делегація Бюро національної безпеки Польщі

07:14 28.06.2024
Орбан відмовився підтримувати кандидатуру фон дер Ляєн головою Єврокомісії

Орбан відмовився підтримувати кандидатуру фон дер Ляєн головою Єврокомісії

13:27 23.06.2024
Президент Польщі під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

Президент Польщі під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

01:17 23.06.2024
Президент Польщі Дуда під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

Президент Польщі Дуда під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

11:21 19.06.2024
До України прибув спікер Сейму Польщі - Кондратюк

До України прибув спікер Сейму Польщі - Кондратюк

18:13 18.06.2024
Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

07:09 16.06.2024
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні найближчими тижнями планує візит до Китаю

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні найближчими тижнями планує візит до Китаю

20:27 12.06.2024
Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся з прем'єром: Обговорили двосторонні відносини

Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся з прем'єром: Обговорили двосторонні відносини

06:09 12.06.2024
Посол Італії підкреслив важливість Одеси як провідного культурного центру

Посол Італії підкреслив важливість Одеси як провідного культурного центру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві помер казахський опозиціонер Айдос Садиков, на якого раніше було вчинено замах

Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів і 56 артилерійських систем

Нідерланди незабаром почнуть поставки винищувачів F-16 в Україну

Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу - Зеленський

Двопартійна делегація Конгресу США запевнила Київ у підтримці України

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожого обстрілу Південного в Харківській області постраждали чотири мирні жителі

У Дніпрі в зруйнованій після ракетного удару багатоповерхівці виявили тіло жінки

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів дев'ять осіб дістали поранення

У Києві помер казахський опозиціонер Айдос Садиков, на якого раніше було вчинено замах

Дві жінки поранені в результаті масованих обстрілів Запорізької області

Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів і 56 артилерійських систем

Умєров у вівторок зустрінеться з міністром оборони США Остіном

Українська бойова система DELTA успішно інтегрувалася з системами НАТО

У Чорному морі РФ тримає сім бойових кораблів, зокрема носій "Калібрів"

2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА